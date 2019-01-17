阿嬤藏「歐密馬塊狀物」！網一看暴動　曝真面目：一斤10萬元

▲這一罐…竟然可以賣這麼多錢？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

不少長輩有把貴重物品藏起來的習慣，東西被翻出來後，有些讓人覺得很莫名其妙，有些卻真的價值連城。一名網友在朋友家找到一罐東西，對方說是阿嬤過世前藏起來的；乍看之下，罐子裡面是黑黑、一塊一塊的東西，很像是蜜餞。有網友馬上解答，真面目讓其他人紛紛驚呼「不得了」、「超級值錢」。

「朋友家找到這個，他說阿嬤過世前藏起來的」一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，他手上拿著一個透明大塑膠罐，裡面的東西是一小塊、一小塊的，而且全部都「黑麻麻」，看起來很像是化應子或葡萄乾之類的蜜餞，或者是尚未泡開的茶葉；但若真的是蜜餞，阿嬤藏這麼久，恐怕也壞掉了吧？

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▲網友表示這罐是超值錢的「老菜脯」。（圖／翻攝自爆廢公社）

沒想到有眼尖網友一秒看出這罐東西來頭不小，紛紛留言「黑金！這很值錢的」、「不得了」、「這10萬以上」、「都藏起來了，你們還給人家挖出來哦」、「過期了…我幫你處理」。最後終於有人公布解答，「老菜脯，超級值錢」。

▲40年老菜脯可以賣到3萬元。（圖／翻攝自爆廢公社）

就有人好奇地問「請問這個到底多值錢？多少錢呢 ？很好奇」，網友回答「20年老菜脯，一斤上萬元」，還貼出一張網路拍賣比價圖，只見上面分別有「嘉義竹崎50年老菜脯600g $99,000」、「40年老菜脯 $30,000」、「40年純手工醃漬黑金老菜脯 $12,000」，通通要價不菲。其他有吃過的人則分享「吃起來回甘回甘的，老菜脯雞湯喝起來～真的好香」、「這泡水喝一喝可以治療咳嗽」。

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