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旅遊完被甩！女友到處嗆噁渣男　男友淚吐「生命剩半年」真相：我很愛你

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▲▼病房,醫院,手術,病人,急診,血氧,點滴（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原PO寧願被當渣男，也不要女友知道他得癌症而傷心。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

「寶貝對不起......」一名男網友去年10月突然不斷發燒、嘔吐，就診出來發現是肝癌末期，生命只剩半年的時間，但他不想要女友陪他一起面對這個煩惱，只好拋下一句「我不愛妳了」狠心分手，就算被冠上「渣男」名號，他也堅守這個秘密，獨自承受化療、掉髮的痛苦，因為他不想要看見女友替他流淚。

男網友在《Dcard》回憶寫道，去年10月看了被診斷出是肝癌末期，醫生說只剩半年的時間，當下他腦筋一片空白，不知道該怎麼做，「我不敢告訴她（女友），我不希望他跟我一起難過。」

▲情侶,牽手,夫妻,約會,愛情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲他規劃「分手計畫」，帶女友到各景點遊玩，創下美好回憶。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO嚇得不知道該怎麼面對未來，害怕女友得知後會跟著落淚、難過，他不想要看到寶貝這樣傷心的模樣，便狠下心規劃一長串分手計畫，並安排一場甜蜜的旅遊，讓彼此留下最後、最美好的回憶。

他帶女友到曾經想去的景點遊玩，留下難以忘懷的腳印；不過，途中他常常痛到冒冷汗，但都隱忍下來假裝沒事，直到旅程最後一天載女友回家後，他才勇敢向女友提出分手提議。

女友聽完哭喊說「是我哪裡做得不好嗎？」原PO聽完忍著淚水回覆「沒有，我不愛了，我帶你出去玩只是為了彌補妳」，烙下狠話的他頭也不回了上車，從後照鏡偷瞄到女友蹲在地上痛哭，那時的他心也好痛，本來忍住淚水的他躲在車上後立刻放聲大哭，向自己的愛情道別。

▲情侶,戀人,曖昧 。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲他內心雖然不捨，但仍是忍痛封鎖有關女友的一切 。示意圖，與本文無關。（圖／取自pakutaso）

他一回到家後秒封鎖有關女友的一切，沒想到後來從朋友口中聽到女友說他是「渣男」，但他並沒有跳出來反駁，默默承受被冤枉的痛苦；他透露，有個朋友也認識女友，對方不相信他是這種人並跑來逼問，「我一五一十的告訴了他，他答應幫我保密，我也請他幫我多照顧女友。」

原PO表示，他知道這樣的作法並沒有很好，但他沒辦法像想女友失去他時有多麼的痛，「我不想讓他看到做化療沒頭髮的我，我不想讓他看到很痛苦的我，我不想看到他為我流淚，所以寶貝，對不起，我愛你。」

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ET快訊
旅遊完被甩！女友到處嗆渣男　男友淚吐「生命剩半年」真相
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關鍵字：癌症,肝癌,Dcard

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