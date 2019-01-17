「全聯」全台951家分店！鄉土連鎖拚不過　網驚：快一統江湖

▲全聯福利中心越開越多間。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

菜市場是許多家庭主夫／主婦的買菜重地，但不是每個人家附近都有市場，所以離家近的超市就成為首選。一名網友就觀察，發文問「全聯福利中心快要一統江湖了？」文中表示，社區型中型超市幾乎都是全聯社，而且中南部傳統鄉土連鎖超市一家一家倒，忍不住問「大家覺得全聯征服所有中型超市是好事情嗎？」

一名網友在PTT的Gossiping板上問卦「全聯福利中心快要一統江湖了」，他表示，社區型中型超市幾乎都是全聯社，中南部傳統鄉土連鎖反而一家一家倒閉，「省錢超市、齊普超市、喜互惠超市、五聯社、全買…一間一間被征服」。

「省錢超市最東邊的據點旁邊去年才開一間全聯」，原PO說，全聯在傳統鄉下擺出台北東區等級的超豪華內裝，「比台北考試院旁邊做公務員生意的店面還豪華」，忍不住問，全聯征服所有中型超市是好事情嗎？

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▲許多主夫／主婦都喜歡去逛全聯。（示意圖／資料照）

貼文引發熱論，有人認為全聯真的很不錯，「喜互惠以前都沒競爭，現在全聯生鮮進來才好」、「拜拜的時候可以省很多準備時間，晚餐就等飯鍋好而已」、「路過進去買個飲料，拿出手機嗶一下就好」、「很多東西比家樂福便宜，不知道怎麼辦到的」、「不錯啊！一間全聯就能把偏鄉的購物環境提升到跟市區一樣，再加上一件萬能的超商就能生活了」。

但也有網友說，「沒辦法，我家附近沒大潤發跟家樂福」、「除了飲料便宜，平時不會去」、「獨佔寡占市場都不是什麼好事」、「特價活動有便宜一點而已」、「在台南，全聯還是被俗俗的賣屌打」、「很多東西都買不到，我家附近三家超市，全聯是最後選擇」、「老牌子的罐頭都沒有，我還以為廠商倒了，結果去家樂福都買的到，連巧菲斯巧克力要買都沒有，有夠爛」。

據悉，全聯福利中心是台灣的主要零售通路之一，為目前台灣店數最多的超市，起初僅有68家賣場，透由尋找量販店不曾考慮進入、購物不方便的鄉村區域，快速布點展店，併購楊聯社、善美的超市、台北農產運銷公司超市、全買超市及松青超市，截至2018年12月23日止其分店數共計為951家，每間分店皆為生鮮店，另有imart3家、二代店11家，以及小型店「全聯mini輕超市」2家。

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