後座幫扶包裹！人妻神hold載到郵局…一回頭「咦！老公呢」　網笑瘋：有畫面

▲她用機車把包裹載到郵局，拜託老公坐在後座幫她扶著。（示意圖／記者曾婉婷攝，與本文當事人無關）

網搜小組／綜合報導

一名女網友在PTT上出賣她自己的糗事，日前她要去郵局寄一個體積龐大的包裹，因為只有機車可以載運，就拜託老公坐在後座幫忙搬貨，為了方便控制龍頭，老公把包裹夾在兩人中間，結果她騎到郵局才發現後座根本沒有人，只剩下包裹安穩地跟著她到郵局，更慘的是，老公的錢包和手機都在車廂裡，只能自己默默走回家。

網友在PTT笨版上PO文，「剛剛要去郵局寄一個很大的包裹，所以我讓我老公坐在我後座搬著，我騎他的車載他，可是包裹太大了他怎麼班我騎車都會弄到手肘，根本無法控制龍頭，最後他就把包裹放在我們中間夾著，我幾乎是在前面半蹲的騎。」

因為她看不到後照鏡，就請老公幫他注意後面的來車，卻沒有人回應，「我想說可能是因為早上剛拔完智齒還很痛，所以不想講話」，結果她到了郵局才發現，包裹還在她背後，但後座「根本沒有人」，她驚訝地說，「最猛的是那箱東西就在沒有繩子跟膠帶固定的狀況下，穩穩的在座墊上讓我載到郵局。」

發現這個事實後，她趕緊打電話給老公，結果對方卻一直都沒有接電話，這時她才發現，老公的包包手機「都在車廂」，沒有手機錢包鑰匙的老公不知道去哪裡流浪了，「最後他自己走回社區跟警衛借電話，說在社區大廳等我」，她也不忘在文末跟老公說聲「對不起」。

網友們看到她的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「警衛：你遺失的是這個金老公還是銀老公」、「你的遺失物還真大個」、「東西竟然沒掉結果老公掉了」、「笑死，老公好可憐」、「笑翻啦！丟包老公，神奇的是包裹乖乖地在後面讓你載著」、「完全可以想像老公包裹放上車後看著妳揚長而去的畫面」。

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