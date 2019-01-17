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工程師「娶越南新娘」被狂嘲　他曬伴娘團！右三妹「神似嘉瑜」惹暴動

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▲工程師「娶越南新娘」被狂嘲　他曬伴娘團！右三妹「神似嘉瑜」惹暴動。（圖／翻攝自PTT）

▲笑容好甜美>////<。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

一名年薪百萬的資深男工程師最近被爆出娶越南新娘，公司同事們不斷熱議，有的人更出言嘲諷。已結婚5年的他，高EQ回應「其實沒什麼八卦」，同時他也分享表弟去年底迎娶的照片，其中右三伴娘讓鄉民眼睛為之一亮，激動狂喊「右三好正，可以介紹嗎」、「右三真的讚」。

一名網友在PTT發文表示，「最近公司有一位年薪約130萬的男資深工程師，娶越南新娘，同事間都在議論紛紛，有人嘲諷看他這樣子也只能娶越南的，一般都是做工或開貨車的，很少聽到工程師會娶越南的......。」

歧視意味濃厚的文章，被不少鄉民吐槽，更釣出本尊回文，他坦然說道，「就人家介紹，相處覺得不錯就娶了，後來我表弟也去娶我老婆的妹妹。當年作為快不惑之年的肥宅工程師，大家都知道除了國外以外，台灣很難這樣，都是介紹35+台女或二婚的，能娶個小16歲的妹子，是個男生都很難拒絕。」

▲工程師「娶越南新娘」被狂嘲　他曬伴娘團！右三妹「神似嘉瑜」惹暴動。（圖／翻攝自PTT）

▲一些鄉民直呼，「根本越南嘉瑜」。（圖／翻攝自PTT、高嘉瑜臉書）

工程師也提到，「這幾年看下來，我覺得人家介紹過來的越南妹子，大部分都很顧家，通常會有問題都是仲介路線過來的。現在沒有鄉下面談，手續流程基本飛3趟，請代辦費用大概美金2000-2500，也可以自辦，找台辦附近翻譯店協助大概美金800元，其他包括飛機+住宿+吃飯+婚禮費用+雜費，總共約35萬多。」

同時，他也曬出表弟迎娶時的照片，在伴娘團中，站右三露出甜美笑容的妹子，廣受鄉民們青睞，大票網友直呼，「右三比一堆台灣女孩還美」、「右三有點神似高嘉瑜」、「右三，有目共睹」、「右三正+1」、「右三想認識，小魯190、年薪百萬，不知道有沒有機會」、「右三有越南+瑜的感覺」。對此，原po透露，那位清純正妹今年20歲，是他老婆的表妹，雖然目前單身，也從未交過男朋友，不過比較挑。

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