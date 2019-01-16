　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

「菸蒂狂燙」虐死1歲女嬰！18歲狠母發文嗆：難怪妳小孩長得像大便

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝自臉書）

社會中心／綜合報導

台南市15日深夜傳出18歲親生母親和男性友人虐死1歲女嬰，還被親友爆料「拿菸燙她」；女嬰生父知情後難過說，「孩子對不起，爸爸對不起妳」，引起網友撻伐。這名年輕媽媽的臉書被發現曾在臉書公開貼文中，張貼自己女兒的照片後嗆：「妳能長大成人真的浪費米，難怪妳小孩會長得像大便。」更引發網友憤怒炮轟。

這名疑似虐待女嬰的母親在2018年11月23日上張貼女兒可愛的照片，貼文內容卻寫：「俗話說，一樣米養百種人，妳能長大成人真的浪費米，難怪妳小孩會長得像大便。」接著說：「做人要良心放心頭，而良心是正常人才有，不會是給心腸壞、垃圾人，非出張嘴道別人是非黑白，別侮辱了良心兩個字吧！」

▲台南1歲女嬰疑似遭虐死，親生母親的臉書被網友找出來。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲疑虐死女嬰的親生母親臉書被網友找出來。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲台南1歲女嬰疑似遭虐死，親生母親照片。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲女嬰親生母親照片。（圖／翻攝自當事人臉書）

網友們看到該名母親的惡劣發言，開始肉搜這名母親和其男性友人，想要讓這兩人付出代價，紛紛留言：「你會有報應，自己的孩子沒保護好還一起傷害他」、「他到底做錯了什麼會被你如此對待」、「虐童還敢講出這種話笑死大家啊？」

還有網友表示：「那麼可愛的孩子你怎麼捨得下手」、「妳真的悔辱了良心二字」、「你自己才像屎」、「真的很過份，這麼可愛的小孩，殺人真的要判死刑」、「妳會有報應的，不要只會腳開開，不想養幹嘛生，為什麼死的不是妳。」多數憤怒的網友16日清晨前往警局，集體要抓到這名虐死嬰兒的惡劣母親。

台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝「黑色豪門企業」臉書社團）

▲台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」臉書）

警方初步調查，女嬰疑似因打翻母親的化妝品，而遭到虐打，女嬰生母及男性友人發現情況不對，急忙將其送往綜合醫院急救，仍回天乏術。院方發現女嬰身上滿是傷痕，除了全身都是瘀傷，大腿還烏黑紅腫，多處有被美工刀劃過的痕跡，甚至有多處刀傷，懷疑案情不單純，因此緊急通報警方處理。台南市第五分局目前已將涉案人士帶回，正漏夜偵訊中。

友人在臉書上痛批，當初生母曾承諾會好好照顧小孩、給孩子好的生活，「結果現在呢？你男友（友人）打小孩，你竟然還跟著他一起打，還拿菸燙她，孩子的額頭整個是腫的、是瘀青的，不是只有身上而已！看到孩子的照片我真的眼淚一直掉。小寶貝不痛了，乖乖跟著菩薩去，要保佑那些欺負你的壞人得到報應！」

女嬰生父得知噩耗，今凌晨難過在臉書發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳，爸爸一定幫你討回來，真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」

►►打翻化妝品！台南1歲女嬰遭母及同居人虐死　警漏夜偵訊中

►►身上有刀傷…友爆「拿菸燙頭」！台南1歲女嬰遭虐死　母辯：不求人打的

►►台南18歲母打死嬰！曾說「擔心現在很多保母虐待」　生父淚：爸對不起妳

2019/01/16 台南第五分局門口

2019/01/16 台南第五分局門口 05:10 動手抓在現場的人 留言第一篇 有第二部 更多 最新消息 → 【黑色豪門企業】 #黑色豪門企業 #台南 #分局

Posted by 黑色豪門企業 on Tuesday, January 15, 2019
ET快訊
味全龍重返中職！教練團鎖定王建民、黃平洋、張泰山
凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！H級實彈片外流
台南18歲母打死嬰！曾說「擔心保母虐待」生父淚歉：愛妳
慘敗230票！ 英國下議院432：202否決梅伊脫歐協議

關鍵字：虐童,虐嬰,母親

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／打翻化妝品！台南1歲女嬰遭母及同居人虐死　警漏夜偵訊中

身上有刀傷…友爆「拿菸燙頭」！台南1歲女嬰遭虐死　母辯：不求人打的

台南18歲母打死嬰！曾說「擔心保母虐待」　生父淚：爸對不起妳愛妳

「全身沒一處好的」女嬰祖母：讓全台南轟幹妳　警要民關直播：告妨害公務

「男屍卡漁網」4人幫拉！45秒影片曝光嚇壞網　海巡證實為外籍船員

快訊／新莊賓士疑超速追尾撞UBER　幸運駕駛僅輕傷　

「菸蒂狂燙」虐死1歲女嬰！18歲狠母發文嗆：難怪妳小孩長得像大便

台南18歲母打死嬰！曾說「擔心保母虐待」　生父淚：爸對不起妳愛妳

身上有刀傷…友爆「拿菸燙頭」！台南1歲女嬰遭虐死　母辯：不求人打的

魔神仔勾人！老婦「行軍式離開」衝太平坑　全身赤裸詭異失蹤3天

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

朴寶劍一早唱歌給宋慧喬　P.O嫌吵衝進房門XDD

「全身沒一處好的」女嬰祖母：讓全台南轟幹妳　警要民關直播：告妨害公務

「男屍卡漁網」4人幫拉！45秒影片曝光嚇壞網　海巡證實為外籍船員

快訊／新莊賓士疑超速追尾撞UBER　幸運駕駛僅輕傷　

「菸蒂狂燙」虐死1歲女嬰！18歲狠母發文嗆：難怪妳小孩長得像大便

台南18歲母打死嬰！曾說「擔心保母虐待」　生父淚：爸對不起妳愛妳

身上有刀傷…友爆「拿菸燙頭」！台南1歲女嬰遭虐死　母辯：不求人打的

魔神仔勾人！老婦「行軍式離開」衝太平坑　全身赤裸詭異失蹤3天

影／海大落海失蹤學生家屬抵基隆港　刑警陪同上臺馬之星查驗證物

快訊／台中遊覽車撞機車！女騎士遭輾頭「血爆滿地」急送醫

捕魚撈到屍體！「紫屍卡漁網」4人幫拉　45秒影片曝光嚇壞網友

PK全智賢！「人間香奈兒」Jennie入主美妝品牌HERA　

「全身沒一處好的」女嬰祖母：讓全台南轟幹妳　警要民關直播：告妨害公務

吃肉配大蒜、適當斷食　5個習慣好好伺候你的腸

味全龍重返中職！鎖定王建民、黃平洋、張泰山　最快2021年上陣

新書肯定太陽花學運　王金平：佔領議場非預謀而是意外

「男屍卡漁網」4人幫拉！45秒影片曝光嚇壞網　海巡證實為外籍船員

凶版李毓芬「愛的啪3聲」緊貼上下晃！　H級實彈片外流…網傻眼：來真的

脂肪肝不是胖子的專利！「2種人」好危險...減肥中的小心啦

在騎士4季太操？詹皇恐休到2月底　前東家成員：上季消耗極大

春節財運最旺的5大星座！水瓶跳槽趁現在、天秤打牌贏很大

小四女童搭電梯遭「噁男猥褻」　摸胸、頭30秒！爸調監視器氣炸

社會熱門新聞

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞..

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍..

婆婆請媳婦保管10條金條　她全..

快訊／遊覽車撞機車！女騎士遭輾..

台南1歲女嬰遭虐死　母辯：不求..

台南18歲母打死嬰！曾憂「擔心..

落海生家屬抵基隆港　登臺馬之星

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

她淚崩「家被你毀了」　獸父：去..

快訊／蘆洲2騎士相撞「1命危1..

淯薪主任「轉性」現身　5萬交保..

魔神仔勾人！老婦「行軍式離開」..

開槍討債！嫌臉扭曲：我喝日日春

鐵棍打3下　肉圓爸家暴影片再曝

更多熱門

相關新聞

台南18歲母打死嬰！曾憂「擔心保母虐待」

台南市15日深夜驚傳一名年僅1歲大的小女嬰，疑遭18歲薛姓母親和一名李姓男性友人虐待致死。女嬰生父難過說，「孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」而生母當初堅持自己顧嬰，「現在保母也很多虐待的，做媽媽的怎樣不擔心」，如今卻涉嫌虐嬰，讓親友痛批「妳自己就是把小孩虐待死的人，憑什麼當初要搶小孩。」許多憤怒網友今天（16日）清晨前往警局，有人說，警方開始抓現場的聚集者。

台南1歲女嬰遭虐死　母辯：不求人打的

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

淯薪主任「轉性」現身　5萬交保連7次道歉

5歲女童吃不下　幼稚園老師硬塞到吐

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

劉至翰認了「與老婆決定離婚」！

BLACKPINK「六億神曲」MV被刪了

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍未給

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

父子一起崩壞　柴柴睡姿和爸同步

快嫁吧！3大星座超適合當老公

高山峰每天陪過動兒子走3km上學

婆婆請媳婦保管10條金條　她全捐宮廟

放水KID惹眾怒！《玩很大》3次道歉認了

街頭酒後衝突連發　韓國瑜撂重話

防彈私生飯噁po：香、我一直摸他

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面