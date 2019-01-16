「菸蒂狂燙」虐死1歲女嬰！18歲狠母發文嗆：難怪妳小孩長得像大便

▲女嬰遭母親及同居人凌虐致死，全身遍體麟傷。（圖／翻攝自臉書）

社會中心／綜合報導

台南市15日深夜傳出18歲親生母親和男性友人虐死1歲女嬰，還被親友爆料「拿菸燙她」；女嬰生父知情後難過說，「孩子對不起，爸爸對不起妳」，引起網友撻伐。這名年輕媽媽的臉書被發現曾在臉書公開貼文中，張貼自己女兒的照片後嗆：「妳能長大成人真的浪費米，難怪妳小孩會長得像大便。」更引發網友憤怒炮轟。

這名疑似虐待女嬰的母親在2018年11月23日上張貼女兒可愛的照片，貼文內容卻寫：「俗話說，一樣米養百種人，妳能長大成人真的浪費米，難怪妳小孩會長得像大便。」接著說：「做人要良心放心頭，而良心是正常人才有，不會是給心腸壞、垃圾人，非出張嘴道別人是非黑白，別侮辱了良心兩個字吧！」

▲疑虐死女嬰的親生母親臉書被網友找出來。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲女嬰親生母親照片。（圖／翻攝自當事人臉書）

網友們看到該名母親的惡劣發言，開始肉搜這名母親和其男性友人，想要讓這兩人付出代價，紛紛留言：「你會有報應，自己的孩子沒保護好還一起傷害他」、「他到底做錯了什麼會被你如此對待」、「虐童還敢講出這種話笑死大家啊？」

還有網友表示：「那麼可愛的孩子你怎麼捨得下手」、「妳真的悔辱了良心二字」、「你自己才像屎」、「真的很過份，這麼可愛的小孩，殺人真的要判死刑」、「妳會有報應的，不要只會腳開開，不想養幹嘛生，為什麼死的不是妳。」多數憤怒的網友16日清晨前往警局，集體要抓到這名虐死嬰兒的惡劣母親。

▲台南女嬰遭虐死，民眾聚集警局外。（圖／翻攝自「黑色豪門企業」臉書）

警方初步調查，女嬰疑似因打翻母親的化妝品，而遭到虐打，女嬰生母及男性友人發現情況不對，急忙將其送往綜合醫院急救，仍回天乏術。院方發現女嬰身上滿是傷痕，除了全身都是瘀傷，大腿還烏黑紅腫，多處有被美工刀劃過的痕跡，甚至有多處刀傷，懷疑案情不單純，因此緊急通報警方處理。台南市第五分局目前已將涉案人士帶回，正漏夜偵訊中。

友人在臉書上痛批，當初生母曾承諾會好好照顧小孩、給孩子好的生活，「結果現在呢？你男友（友人）打小孩，你竟然還跟著他一起打，還拿菸燙她，孩子的額頭整個是腫的、是瘀青的，不是只有身上而已！看到孩子的照片我真的眼淚一直掉。小寶貝不痛了，乖乖跟著菩薩去，要保佑那些欺負你的壞人得到報應！」

女嬰生父得知噩耗，今凌晨難過在臉書發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳，爸爸一定幫你討回來，真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」

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