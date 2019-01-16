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弟弟輕生解脫…爸爸每晚坐家門「吐12字」他心酸：自私　網全哭了

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▲▼弟弟輕生解脫…爸爸每晚坐家門「吐12字」他超怒：自私　網全哭了（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO的爸爸凌晨1點還坐在門外。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「為什麼要這麼自私呢？」一名網友表示，他的弟弟輕生後，讓家人非常痛苦，尤其看到爸爸每晚都在門外坐著發呆，也忍不住訊問理由，沒想到聽完理由後卻讓他的心更痛。短短的發文也觸動有經歷親人逝去的網友，引起不小共鳴。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」PO文像弟弟訴說心裡話，「弟弟，你知道你選擇這條路，讓家人多麼痛苦，爸爸每天睡不好」，並指出爸爸凌晨1點還不睡覺，獨自一人坐在門外的椅子上發呆。

「我問他為什麼他不睡」聽到原PO詢問後，爸爸淡淡地說，「想看弟弟會不會回家看我一眼」。簡單的12字，瞬間讓原PO崩潰，「聽，這是多麼辛酸的話…你或許解脫了，但留下我們痛苦，為什麼要這麼自私呢？」

▲▼弟弟輕生解脫…爸爸每晚坐家門「吐12字」他超怒：自私　網全哭了（圖／翻攝爆怨公社）

▲許多網友紛紛給予原PO、爸爸鼓勵，希望他可以加油、走出傷痛。（圖／翻攝爆怨公社）

網友看完紛紛留言，「心好酸，加油」、「為人子女，看見這樣的長輩也覺得好難過…」、「多帶爸爸出去走走，思念對老人家不太好，很傷身」、「天冷，坐那裡要保暖啊！」、「我懂，到現在超過10年了，我仍走不出那種痛，加油」、「好好陪伴爸爸，加倍給出愛給他安慰」。

「恕我替弟弟說句話」也有網友說，「弟弟選擇輕生肯定絕望到不行，我不知道弟弟發生什麼事讓他走上絕路，但我知道一個人自殺前肯定會有求助訊息，可能大家都忽略了。如果弟弟有憂鬱症，更請家人原諒他吧~他不是故意的，因為他腦袋生病了無法控制負面的情緒與想法。若有必要可以帶爸爸做心理輔導，很遺憾你們遇到這件事，希望你們節哀。」

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關鍵字：輕生,爆怨公社

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