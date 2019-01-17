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網購2隻皮卡丘！全身烏黑像「操灰搭」...網笑瘋：10萬伏特電到自己

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▲他上網買了2隻皮卡丘玩偶，結果卻收到「操灰搭」版的。（圖／翻攝自PTT）

▲他上網買了2隻皮卡丘玩偶，結果卻收到「操灰搭」版的。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／綜合報導

網購常常有實品和圖片不符的問題。一名網友日前在網路上買了2隻皮卡丘玩偶，結果收到貨拆開一看，竟是2隻烏漆墨黑的皮卡丘，看起來就像是掉進黑水溝或是煤炭爐裡再撿回來的。網友們看到也傻眼了，笑說難道是皮卡丘被自己的閃電打到「操灰搭」了嗎？

網友在PTT八卦版上貼文，「前幾天上網買皮卡丘玩偶，結果今天收到貨時，黃色的皮卡丘怎變成這樣，黑色的，肚子中間還有兩個閃電。是不是買到盜版的皮卡丘了？」

▲他上網買了2隻皮卡丘玩偶，結果卻收到「操灰搭」版的。（圖／翻攝自PTT）

▲正常的皮卡丘是黃色的，模樣非常可愛。（圖／翻攝自YouTube）

網友們看到他的貼文都笑翻了，紛紛留言表示，「你幹嘛用黑白模式拍照」、「非洲皮卡丘拉，幹嘛你歧視」、「黑色限定版，有錢還不一定買到」、「色違版，賺翻」、「看看肚子的雙閃電好像蝙蝠翅膀，這是黑暗騎士皮卡丘」、「縫線怎麼會用白色，好醜啊」、「頭部正中間的車縫線好奇怪」。

還有不少網友想像力超豐富，笑說應該是皮卡丘被自己的雷電到了，「被自己電焦」、「這是被雷打到操灰搭的皮卡丘吧」、「是被自己的落雷打到逆」、「燒焦的皮卡丘」、「被自己電焦的」、「兩隻皮卡丘會修怕電短路，當然是變黑了」、「十萬伏特電到自己而已」。

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關鍵字：PTT,八卦版,皮卡丘,操灰搭,

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