小孩吵買「5000元樂高」躺地鬧！4寶家長神招秒制服：先抱離現場

▲小朋友難免會吵著要買東西。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

小朋友玩心重，難免會吵著要買東西，讓許多新手爸媽傷透腦筋。一名網友就表示，小孩想要樂高，竟然賴在地上鬧，用哭的跟耍賴的，這時候該怎麼辦？看到貼文後，網友紛紛留言，一位有經驗家長的則是回文教學，讓鄉民大推「終於來個會的了」、「推這篇正解，總算有個真正當父母的寫篇正常的回文」。

一名網友在PTT的Gossiping板上問卦，說小孩想買5000原樂高，賴在地上鬧，用哭的跟耍賴的，並貼出5種選項問「要怎麼解？」選項則分別為「1.抓起來打一頓」、「2.抓回家再打一頓」、「3.直接『假裝』放生他」、「4.買給他」、「5.跟他講道理」。

沒想到看到選項1、2，許多鄉民忍不住聯想到時事哏，「加辣」、「開奧迪讓他在後面追」、「打他一頓，請老婆用手機鉅細靡遺地錄下來」、「先送老婆出國」、「幫樂高加辣」、「不能打，等等上爆料公社」、「叫他去買肉圓」、「正義鄉民會請你吃辣椒」。

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▲許多小朋友看到玩具就心動。（示意圖／pixabay）

貼文也吸引一位4寶家長也在PTT回文，他表示，很多小孩都會經歷這種「這不是肯X基的階段」，因為他4個小孩中，就有3個小孩發作過，「說穿了，這就是在測試父母的底限」。他說他做過幾種不同的實驗，最後發現最有效的辦法就是「先抱離現場」。

所謂的「抱離現場」，並不是指一路抱上車或是直接抱回家，一方面因為小孩會一直掙扎、很累，另一方面是這樣一定會引起側目、可能被誤會在誘拐小孩，「所以發作時，就是立刻抱起來到最近的無人區，像是百貨公司的樓梯間，就是個最理想的冷靜地點」。

4寶家長說，這樣做除了不要吵到別人，更重要的是讓小孩知道「他只能面對你，沒有旁觀者了」，所以往往不用太久，就可以控制住場面。「以我的經驗，這樣被制止個幾次，通常小孩就會知道這招沒用，就不會再測試父母的底限了」，不過他也說，任何事情都會有例外，還是要試著去磨合最適合小孩的教法。

其他人則紛紛推這篇，「我也是都抱走，再用眼神殺死他，小孩會鬧就是利用父母怕事心理，他只要中幾次以後一定會重複」、「我都用跟她交換的，所以她沒鬧過，她要買東西我就說我沒錢，或是用小東西跟她換，像便利商店貼紙就可以換了，開玩笑，用一張全聯點數換森林家族別墅，CP值爆表」、「上次就一個，帶進樓梯大哭一聲，後面跟跟著走出來就正常了」、「我家2歲4歲，帶到旁邊冷靜後溝通也很有效+1」。

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