他改BMW引擎蓋「煮火鍋」　街頭涮肉飄香畫面曝光

▲男子用引擎蓋煮火鍋的影片在網路上流傳。（圖／翻攝自《紅星新聞》，下同）

大陸中心／綜合報導

大陸社群網站微博近日瘋傳一段影片，畫面中可見四川成都街頭出現一輛改裝過的BMW轎車，車子的引擎蓋上裝有電磁爐，爐上不僅有調整火力的按鍵，還擺了一個鍋子煮著熱騰騰的火鍋。影片曝光後引起網友熱議，紛留言表示「這才是川A標配！」不過當地交警部門提醒，若有擅自改裝的違法行為，一旦上路將依法查處。

綜合陸媒報導，有網友近日爆料在成都街頭發現一個新奇的東西，「一名男子不僅在汽車引擎蓋上加裝電磁爐，還當街煮起了火鍋」。影片中一輛川A的BMW轎車停在路邊，引擎蓋上放著一個鍋，鍋子下方鑲著像是電磁爐般的觸控螢幕，上面還有火力調節，溫度等顯示。

影片曝光後，引起網友熱烈討論，紛留言表示「這才是川A標配！」、「一邊買菜一邊吃火鍋，現買現吃」、「後面再印個麻將桌就完美了」；也有網友說道「拍完抖音就拆掉」、「交警守株待兔吧」、「可見火鍋在蜀地有多重要」。

《紅星新聞》調查發現，其實該改裝車的引擎蓋並不能真的煮火鍋，只是商家的宣傳手法。商家負責人張先生表示，「引擎蓋上的電磁爐是我們設計改裝的款式，用於銷售，並不能煮火鍋」。

張先生受訪時談到，他們是成都本地的一家汽車相關配件改裝、生產、銷售的公司，網友看到的電磁爐其實是該公司設計的一款改裝引擎蓋，是用玻璃製成，並在上面貼了一層電磁爐圖案的膜；若單純從外觀上來看，真的很像生活中所用的電磁爐。

至於為何會有此設計發想，張先生透露，「堵車的時候，一群人圍著車吃火鍋，這樣很符合四川人的風格。」他也表示，最初設計的時候確實可以將真正的電磁爐嵌進引擎蓋上，利用逆變器接通電流，只要車輛發動，電磁爐通電後就能夠真的煮火鍋。不過考慮到存在安全隱患及不符合相關規定，最後只做了一個電磁爐款式，「純粹好玩罷了」。

對此，成都交警表示，汽車零部件需要通過登記備案才能允許生產，生產廠家沒有備案自行生產銷售屬於非法；不但非法產品不能安裝到汽車上，而且引擎蓋改裝的行為屬於「擅自改變機動車外形和已登記的有關技術數據」的違法行為，駕駛員一旦行駛上路，交警部門將依法查處。