河北今年起打算「周休2天半」　促消費穩經濟

▲一周放假2天半的消息一出，令不少民眾相當期待。圖為示意圖。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

為了促進消費穩經濟，大陸河北從今年起鼓勵錯開休假高峰，在有條件的情況下，試辦周休兩天半。消息一出引發大陸網友熱烈討論，不少人力挺表示「乾脆天天放假吧」，不過也有一些網友認為，「很多行業都單休了，但跟我的行業無關，老闆不放假我也沒辦法。」

綜合陸媒報導，河北省政府辦公廳日前印發「河北省關於完善促進消費體制機制實施方案（2019-2020年）」，通知涉及住房、健康、收入、出行、消費等與民眾有關的面向。

▲野餐露營近年來風行。（圖／CFP）

全文中有一行寫道「落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假和彈性作息，在有條件的地區探索實施週五下午加週末的『2.5天小長假』政策措施。」

大陸官媒《人民日報》13日晚間也在微博發文表示，「2.5天休假呼之欲出，儘管尚未落地，但這種探索值得鼓勵。不會休息就不會工作，無論鼓勵錯峰休假和彈性休息，還是試行2.5天小長假，都應和民意，回歸工作本質。奮進路上，勞逸結合，該加油時不硬熬，該休憩時不蠻幹，就能更有活力，走得更遠。」

消息一出引發網友熱烈討論，不少人在社群網站微博留言稱「拭目以待！！」、「支持，增加工作效率」、「2.5天真爽啊，感覺一下就歇開了」；不過也有網友表示「能正常雙休就不錯了…」、「跟我的行業無關，老闆不放假」、「我不奢求每週休兩天半，能不能先把每月只有四天公休」、「雙休都沒有讓我如何期待2.5天」。

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