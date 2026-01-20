　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

▲民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

出現高中公民參考書的題目引發熱議，題目提及台北市某知名購物中心改建案涉貪，雖然未直接點名，但一看就知道在講京華城案。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」怒喊，故意出題羞辱柯文哲，而且答案就是在幫京華城北檢找台階下，「真的可恥」。不過網友們卻認為太敏感，「就是考法律觀念而已。」

題目描述與「京華城案」雷同

[廣告]請繼續往下閱讀...

題目以「臺北市某購物中心改建案」為情境，描述包括市長、市議員、集團主席等人因圖利、收賄等罪嫌遭檢方偵辦並羈押。題目要求考生選出符合刑事司法程序的一項正確敘述。正確答案是C，「羈押是為保全證據，暫時關押被告的手段，被告有罪與否需待法院審判」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文，選項A、B、D都有明顯的錯誤，因此答案為C，「但是C這個答案很明顯就是在幫京華城北檢找台階下」，因為柯文哲被北檢無理惡搞羈押了一年，這一年裡北檢發動無限抗告之術，讓柯文哲錯過了老父親人生最後一程，甚至柯文哲本人被關到尿結石+腎衰竭。」

正確答案還幫北檢洗白

粉專提出質疑，涉及巨額洗錢的政治金主案件，一個一個被檢調和司法放走，沒有人被羈押超過一年，唯獨北檢指控柯文哲的1500，至今為止還找不到，就這樣被關押了一年，然後還要學生們回答正確答案，「想用考題來幫不正訊問+濫權的北檢洗白，你們真的可恥。」

對此，網友認為理性看待就好，「這題用詞這麼中性到底哪來的羞辱，就考學生法律知識阿」、「問題在於羈押有很嚴格的規定，但在本案明顯不符一般程序與經驗法則，拿來出題並不適當」、「全段教育學生正確司法觀念我認為完全沒有不妥，全文也沒寫出任何的名字及名稱」、「連個名字都沒有，沒在看電視看政治的根本不會知道是誰，其實小孩也不太知道發生什麼事」、「這樣就要出征，敘述事件不是嗎」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《黑澀會》女星流產　10週胎停：相信寶寶會回來
快訊／逆子「37刀弒雙親」移送！親友敲窗怒吼：出來垃圾
快訊／蔥油餅夫妻慘死　36歲獨子行兇細節曝
快訊／流感就醫破10萬人次　疫情最快本周進入流行
NET出包　官方認疏失：已全面下架
男童突昏迷…嘴飄「爛水果味」！醫一驗驚：血糖飆300
快訊／台股翻紅　史上最高收盤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

雷虎提告「控操縱股價」求償1億！Cheap反擊：不會因高額賠償退縮

超人力霸王小提燈來了！高雄馬年新春小物開箱　發放時間曝

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

合歡山恐結冰！翠峰至大禹嶺17時只出不進　武嶺至松雪樓封閉

曝今年計畫之一「開始跑外送」！歐馬克：每天有空就接一兩單

心臟爛如肉餅！高榮員工「裝葉克膜42天」搶命...換心獲新生　

6歲女童吹氣球「五官被黏住」倒地抽搐、唇發黑　剩一灘尿！險喪命

交通事故去年1至10月奪命2338人　行人死亡創18年同期新低

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

阿翰曝和婁峻碩關係「激動摔倒XD」　鄭伊健「超愛悠遊卡」騎YouBike逛街

虎斑哥「喜當爸」被貓弟狂吸奶　瞇眼開肚發出呼嚕聲超享受XD

西班牙高鐵對撞上修至39死！列車4天前才檢查　筆直路段竟脫軌

美短貓睡覺變「直挺挺海參」　超長一條趴床上還記得收手手

大白熊犬剪指甲超乖不反抗　淡定交出手手：這有什麼難的

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

雷虎提告「控操縱股價」求償1億！Cheap反擊：不會因高額賠償退縮

超人力霸王小提燈來了！高雄馬年新春小物開箱　發放時間曝

點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

合歡山恐結冰！翠峰至大禹嶺17時只出不進　武嶺至松雪樓封閉

曝今年計畫之一「開始跑外送」！歐馬克：每天有空就接一兩單

心臟爛如肉餅！高榮員工「裝葉克膜42天」搶命...換心獲新生　

6歲女童吹氣球「五官被黏住」倒地抽搐、唇發黑　剩一灘尿！險喪命

交通事故去年1至10月奪命2338人　行人死亡創18年同期新低

70歲周潤發10K馬拉松完賽！樂喊「要跑到120歲」揭養生慢跑4秘訣

IVE Liz成新一代美貌天花板　華麗「貓系芭比妝」4大關鍵提升五官精緻度

直升機載2台人「遊熊本阿蘇火山」失聯　觀光署：尚無旅行社通報

一盞燈照亮下一代　大里高中校友會連結歷史與教育

研究揭「質子治療效果未必比放療好」　醫：2類癌症無明顯差異

雷虎提告「控操縱股價」求償1億！Cheap反擊：不會因高額賠償退縮

總統賴清德也被詐團冒名！釣魚信件喊：攜手為國家發展貢獻力量

藤山步道傳持刀恐嚇「再不走就砍你」　民眾嚇壞：要去收驚！

尤金妮公主「決裂安德魯王子」！淫魔案成父女翻臉關鍵

8旬婦人深夜迷途頭嵙山　台中警即刻救援人車雙尋

【不要那麼早嫁啦】女兒上台抽捧花　爸爸狂搖頭：抽中哭給大家看XD

生活熱門新聞

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

台灣注意　專家：菲律賓海板塊可能規模8地震

命理師示警2026火上加火！5大變數浮現

讀名校是特權？她考上北一女驚：只有我爸是工人

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

月薪3萬6！他在傳產上班「年終17萬」

快訊／4縣市大雨特報　越晚越冷最低溫時間曝

用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光

挑戰寒流！　這波冷很久

估剩6℃！　最冷時刻要來了

男童「爬上模型」小人國溫柔發聲！大票怒了

更多熱門

相關新聞

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

影／疑遭柯文哲架拐、怒瞪影片瘋傳　白營女議員參選人發聲緩頰

前民眾黨主席柯文哲近日南下嘉義力挺張啓楷與民眾黨議員參選人，但卻在17日直播出現柯文哲與民眾合照時，疑似出拐加怒瞪身旁嘉義市民眾黨市議員擬參選人林昱孜的畫面，該片段短短幾秒，仍在各大社群平台瘋傳，而當事人林昱孜今（20日）發聲表示，柯文哲「處心積慮」在想怎麼讓更多人看到他們在做的事，但青鳥出手，一段畫面寫成「架拐子」、「不尊重女性」劇本，三個禮拜達不到的流量，一晚就幫忙做到了，大家負責把聲量衝起來，自己負責把事情做下去。

營養午餐戰火　凌濤：柯文哲把蔣當2028假想敵

營養午餐戰火　凌濤：柯文哲把蔣當2028假想敵

柯文哲酸蔣萬安騙選票　學姊黃瀞瑩加碼開轟

柯文哲酸蔣萬安騙選票　學姊黃瀞瑩加碼開轟

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

被點名別高估自己　國民黨回應變聰明了

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠：苛薄嘴賤

柯文哲酸蔣萬安騙選票　秦慧珠：苛薄嘴賤

關鍵字：

京華城柯文哲公民考題北檢政治風波

讀者迴響

熱門新聞

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

24歲正妹大方認「有2個老公」　3人行生活曝

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

獨／夫妻25元蔥油餅養大逆子卻慘死！　侄曝嫌月拿4萬

長子：貝克漢一家全是演的

今「大寒」！　4生肖翻身起飛

開幕不到2年！海線百坪牛排館突歇業　在地：吃一次嚇到

即／阿蘇火山直升機失聯　機上載2台灣乘客

台美關稅最後談判！　3產品類別曝光

結婚19年才知老公是親哥！她崩潰「我非常愛他」

低軌衛星飆股金寶、兆赫明起「抓去關」　上市櫃5檔處置股一文看

大寒「陰邪之日」　6禁忌一次看

教師下周上街抗議　鄭英耀冷回一句話惹怒教團

蘆洲夫妻慘死　兒認被打罵到大早想殺人

更多

最夯影音

更多
A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD
蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

蘆洲夫妻遭砍10多刀慘死　弒親兒認「從小被打罵到大」早就想殺人

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

高市早苗宣布23日解散眾議院　再提「台灣有事」

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死！兒狂砍37刀放血流乾　警抓到人了

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

蘆洲蔥油餅夫妻慘死客廳血泊　37刀狠弒雙親！母親頭都凹了　啃老毒蟲正面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面