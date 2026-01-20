高中考題出現京華城案　他怒「故意羞辱柯文哲」：還幫北檢洗白

▲民眾黨前主席柯文哲涉京華城案被羈押禁見1年。（圖／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

出現高中公民參考書的題目引發熱議，題目提及台北市某知名購物中心改建案涉貪，雖然未直接點名，但一看就知道在講京華城案。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」怒喊，故意出題羞辱柯文哲，而且答案就是在幫京華城北檢找台階下，「真的可恥」。不過網友們卻認為太敏感，「就是考法律觀念而已。」

題目描述與「京華城案」雷同



題目以「臺北市某購物中心改建案」為情境，描述包括市長、市議員、集團主席等人因圖利、收賄等罪嫌遭檢方偵辦並羈押。題目要求考生選出符合刑事司法程序的一項正確敘述。正確答案是C，「羈押是為保全證據，暫時關押被告的手段，被告有罪與否需待法院審判」。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」發文，選項A、B、D都有明顯的錯誤，因此答案為C，「但是C這個答案很明顯就是在幫京華城北檢找台階下」，因為柯文哲被北檢無理惡搞羈押了一年，這一年裡北檢發動無限抗告之術，讓柯文哲錯過了老父親人生最後一程，甚至柯文哲本人被關到尿結石+腎衰竭。」

正確答案還幫北檢洗白

粉專提出質疑，涉及巨額洗錢的政治金主案件，一個一個被檢調和司法放走，沒有人被羈押超過一年，唯獨北檢指控柯文哲的1500，至今為止還找不到，就這樣被關押了一年，然後還要學生們回答正確答案，「想用考題來幫不正訊問+濫權的北檢洗白，你們真的可恥。」

對此，網友認為理性看待就好，「這題用詞這麼中性到底哪來的羞辱，就考學生法律知識阿」、「問題在於羈押有很嚴格的規定，但在本案明顯不符一般程序與經驗法則，拿來出題並不適當」、「全段教育學生正確司法觀念我認為完全沒有不妥，全文也沒寫出任何的名字及名稱」、「連個名字都沒有，沒在看電視看政治的根本不會知道是誰，其實小孩也不太知道發生什麼事」、「這樣就要出征，敘述事件不是嗎」。