穿拖鞋開賓士亂撞奪5命　女駕駛庭上痛哭：我情願死在那一天

▲陳姓女駕駛在2018年7月開著賓士車，沒想到卻失控衝撞釀5死。（圖／翻攝自中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

浙江杭州去年7月30日發生重大車禍，一名陳姓女子開著賓士車行經路口時，失控衝撞路邊車輛和行人，導致5人死亡。該案今（11）日在杭州市西湖區法院公開開庭審理，公訴機關認為，被告人陳姓女子應處3年以上7年以下有期徒刑，案件將擇日進行宣判。陳女在庭上當庭認罪，並稱「我情願死在那一天，但我活下來了，就應該承擔責任」。

綜合陸媒報導，陳姓女子去年7月30日19時許穿著拖鞋駕駛賓士車，在行經路口時失控，導致車輛前後輪先後駛上道路中央分隔島。陳女見狀後又因慌張，錯將油門踏板當作煞車踏板連續使用，賓士車便在行駛過程中持續加速，將正在文二西路競舟路口等候的多名行人撞倒，導致過往多輛車輛受損。經鑑定，事故造成5人死亡、4人輕傷，另有3人輕傷。

▲車體凹陷變形。（圖／翻攝自中新社）

西湖法院今天上午11時開庭審理該案，被告人親屬、媒體記者、人大代表、政協委員等到庭旁聽。陳女在庭上表示，在踩了她所認為的剎車後，發現車速卻愈來愈快，為了避讓行人，才想用拉手煞車的方式讓車停下來。

她也提到，當時沒有意識到自己踩錯了剎車，以為是剎車失靈，所以連續踩了幾腳，結果速度愈來愈快；在碰撞過程中，沒有意識到發生了什麼，等到反應過來後發現車子已經翻了，看到車子天窗開了，才從車窗爬出去。

▲杭州市西湖區法院11日公開開庭審理。（圖／翻攝自網易）

「今天在這兒沒臉見所有的人，我後悔，非常絕望，因為我的過失使受害人遭受傷害，使他們遭受痛苦。」陳女說著說著便哭了起來，聲音顫抖。事發後，她已經對受害人家屬都進行賠償，賠償錢款主要由兒子負責；據知情人透露，陳女的賠償金額總計達到1000多萬元人民幣（約新台幣4500萬元）。

公訴人認為，陳姓被告本人對事故是沒有預見的，且在車輛加速的過程中，曾兩次主動避讓行人，可以說明她在主觀上對傷害他人、危害公共安全持抗拒態度。該事故主觀上屬陳某某疏忽大意而造成的過失犯罪。陳女則稱，「如果可以選擇，我情願死在那一天。但我活下來了，既然活下來了就應該承擔責任。在這裡我誠心誠意地表達我的歉意。」本次庭訊於11時30分結束，將擇期宣判。