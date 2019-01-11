加國男運毒二審「輕判」15年　大連法院1／14將公開重審

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟去年12月在加拿大被逮捕後，中國大陸隨即拘捕了3名加國公民，引發中加兩國外交動盪。大連市中級人民法院網站今（10）日公告，加拿大男子謝倫伯格（Robert Schellenberg）走私毒品案，將在下周一（14日）早上公開開庭審訊。羅伯特是近來第一位因走私毒品，在大陸受到依法審理的加國公民。

大連天健網日前報導稱，謝倫伯格是一名加拿大人，他走私的毒品數量「公布出來會嚇你一跳」；大陸官媒《環球網》報導也證實，謝倫伯格是加拿大人。

大連市中級人民法院網站今天在官網公告稱，「本院刑事審判第二庭定於2019年1月14日8時在本院第六法庭，公開開庭審理遼寧省大連市人民檢察院指控加拿大籍被告人謝倫伯格（Robert Schellenberg）犯走私毒品罪一案。」

▲康明凱與史佩弗都在北京遭到拘捕。（左圖／路透，右圖／翻攝自推特@mpspavor）

針對謝倫伯格走私毒品案，大連市中級人民法院其實在2016年3月15日就開庭審理，並於2018年11月20日宣告一審判決，認定被告謝倫伯格犯「走私毒品罪」，判處有期徒刑15年，並處沒收個人財產15萬元人民幣（約新台幣68萬元，下同）驅逐出境，謝倫伯格當時不滿判決，當庭提出上訴。

遼寧省高級人民法院上月29日二審開庭審理，法官最終裁定一審判決「從輕處罰，明顯不當」，建議發回重新審判。根據中國大陸法律，走私毒品最高刑罰可被判死刑。

在孟晚舟案延燒之際，加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及另名加商人史佩弗（Michael Spavor）也在大陸被捕並依法受審，他們所涉的罪名都是「涉嫌從事危害中國國家安全的活動」；羅伯特則是第一個因走私毒品，在大陸依法受審的加拿大公民。

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