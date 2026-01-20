溫州「神仙企業」連續10年春節放35天假　返回上工再發2.2萬紅包

▲浙江溫州的浩運五金給員工35天的超長春節假期。（圖／翻攝封面新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節將近，大陸不少在外地打工的民眾將陸續返鄉團聚，被稱為「人類最大遷徙活動」的春運也將展開，假期長短關係到公司福利和假期安排，成為民眾熱議話題。浙江溫州瑞安一家企業近日公佈2026年春節放假安排，假期長達35天，準時返崗員工還可獲得5000元人民幣（約2.2萬元新台幣）的紅包獎勵，引起外界關注。

《封面新聞》報導，春節假期通知上，企業給了員工整整35天的春節假期，並且準時返崗的還給發5000元（人民幣，下同）的返崗獎勵，這讓一眾網友羨慕不已。

這間位於溫州瑞安市的「神仙企業」為浩運五金有限公司。公司公告顯示，2026年春節自2月1日至3月7日放假調休，共計35天，3月8日正式上班，「員工若依規定時間離崗並準時返崗，將可於3月底領取每人5000元福利獎勵。」

此外，家中有學齡兒童的員工，可在孩子開學後2日內返崗，仍可領取該筆福利，但須事先向人事部門登記；老員工成功介紹新進員工並工作滿3個月者，另可獲得每人1000元介紹獎勵。

浩運公司負責人張有運表示，公司已成立十餘年，目前有員工十餘人，從創立之初即沿用春節長假制度，「多數員工來自外地，往返家鄉交通時間長，若僅依一般假期安排，實際與家人相處時間有限，因此決定讓員工有更充裕的返鄉與休息時間。」

張有運指出，公司以客製化五金零件為主要業務，員工薪資以計件制為主，整體生產效率較高，即使春節放假35天，對營運影響不大，即便年末訂單仍多，部分客戶要求不停產，他仍選擇不接單，讓員工安心過年。