坐過站下車遭拒…她開保溫瓶「狠潑熱水」　司機失控撞分隔島

▲乘客毆打駕駛、搶方向盤事件在大陸頻傳。（示意圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸官方近日印發指導意見，欲出手整治施暴者。不過就在官方明確要對危險行為從重論處後，又傳出民眾做出瘋狂舉動；湖南邵陽一名女子12日搭公車錯過站要下車時遭拒，沒想到她突然拿出身上的保溫瓶朝駕駛猛潑，導致駕駛手部燙傷車輛失控，撞向路邊分隔島，車上一名乘客則是眼部撞傷，送醫救治。

綜合陸媒報導，張姓女乘客12日15時搭乘17號公車至邵陽市寶慶中路段，因未及時下車錯過站，要求司機中途停車時遭拒，便拿出隨身攜帶的保溫瓶，將瓶中熱水潑在司機手上。

▲重慶去年10月底發生公車墜江事故。（圖／翻攝自中新社）

由於公車當時正在行駛中，駕駛手部被突如其來的熱水燙傷，車輛因而失控撞上路邊的分隔島，車上一名乘客眼部遭撞傷。邵陽快警城南公園平台快警隊員獲報後立即趕到現場，及時逮捕嫌疑人，並將2名受傷人員送至市中心醫院救治。目前駕駛已回家休養，乘客住院治療。

報導提到，犯罪嫌疑人張某因涉嫌以危險方法危害公共安全罪，被大祥公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

消息一出，引起不少網友討論，紛留言說道「連開水都用上來，要重懲！」、「必須嚴懲，不然下次換成潑硫酸了」、「 判個無期徒刑別再出來禍害人」；也有網友為駕駛抱屈稱「公車司機太危險了，不是挨打就是搶方向盤的」、「上次重慶的那個案子不能引以為戒嗎，別人生命就那麼不值得」。