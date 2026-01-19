　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金價飆漲！楊洋代言黃金品牌吸粉「狂掃貨」　富婆粉絲狂曬清單　

▲▼ 楊洋、黃金 。（圖／翻攝 周大福微博）

▲ 楊洋代言黃金品牌，即使金價飆漲，粉絲接力狂買 。（圖／翻攝 周大福微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸實力派男星楊洋新接下周大福珠寶全球品牌代言人，隨即在精品界與粉絲圈掀起震撼彈！儘管近期國際金價一路飆漲，但在「男神效應」的加持下，依舊擋不住粉絲瘋狂掃貨的熱情。近日社群平台上湧現大量「曬金潮」，不少網友分享為了支持偶像，不惜跑遍大街小巷，只為搶到楊洋同款金飾，甚至一口氣買十幾萬黃金，大方曬出清單。

2026年初，金銀價格連續刷新曆史紀錄，國際金價衝破4630美元/盎司、國內金飾價格站上1430元/克，白銀單日漲幅更達5.85%，市場陷入「瘋狂模式」。

▲▼ 楊洋粉絲狂買黃金 。（圖／翻攝 楊洋超話微博）

▲ 楊洋富婆粉絲狂買黃金。（圖／翻攝 周大福微博）

金價飛漲，大陸黃金品牌周大福16日官宣大陸男星楊洋擔任全球代言人，超高人氣直接轉化為強大的商業產值，立刻帶動粉絲消費慾。

代言消息一公佈，許多楊洋粉絲在微博豪氣曬出自己購買清單，有如黃金線上見面會。有粉絲一口氣購買兩只黃金手鐲，其中一只手鐲重達83克，全部消費總金額15萬人民幣（約新台幣70多萬元）。

另一位楊洋粉絲說，「平常很少戴金飾，就買小金塊。」隨即曬出買五根大金條的清單，一共10多萬人民幣，折合台幣約近50萬台幣。

▲▼ 楊洋粉絲狂買黃金 。（圖／翻攝 楊洋超話微博）

▲▼ 楊洋代言金飾，粉絲狂買 ，黃金漲價也不怕 。（圖／翻攝 楊洋超話）

▲ 楊洋代言黃金品牌，超多富婆粉絲接力曬出購買實力，投資兼支持偶像 。（圖／翻攝 周大福微博）

還有網友一字排開的金飾與保證書，總價8萬多人民幣，這些讓路過網友驚嘆，「這不是在買金子，這是對楊洋滿滿的愛！」

目前在全球擁有超過5000家門市的周大福，此次選擇楊洋作為品牌轉型的關鍵代言人，看準了其兼具時尚與高雅的格調，能成功吸引年輕族群目光。

該集團副主席鄭志雯表示，任命楊洋為全球代言人是核心願景的重點之一。透過與極具影響力的藝人合作，有助於進一步鞏固品牌在國際市場的文化共鳴與時尚地位。

即便在貴金屬價格高點的當下，楊洋粉絲「早買早享受、支持偶像兼投資」大方出手。這股「楊洋帶貨力」也讓品牌門市詢問度爆表。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！
5檔股票明起「抓去關」！處置到2月2日
快訊／冷血弒雙親！啃老兒新莊落網了
補教估台大醫門檻「學測4科59級分」　傳統名校錄取級分下修
西班牙高鐵對撞「上修至39死」！列車4天前才檢查　筆直路段竟

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

金價飆漲！楊洋代言黃金品牌吸粉「狂掃貨」　富婆粉絲狂曬清單　

竹子「鑽破」鋼鐵路燈拔高6公尺爆紅

陸紀錄片《重返狼群》累積28億點閱率　10年後重返再次翻紅

海底撈2025業績陷疲軟　「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

推動2026大陸經濟　官方：「以舊換新」政策繼續實施

「腦內植晶片」舉報信牽出離奇案件　「精神分裂」者意外揭犯案真兇

「破銅爛鐵」翻身！銅與金銀齊漲　深圳水貝推出「999.9投資銅條」

陸2025年失業率5.2％　官方：就業形勢「總體穩定」

河南迎今冬最強風雪！「1公釐降水變1公分厚雪」嚴防暴雪

陸菜商偷用含毒農藥殺蟲或增產　村民不吃當地生產蔬菜

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

金價飆漲！楊洋代言黃金品牌吸粉「狂掃貨」　富婆粉絲狂曬清單　

竹子「鑽破」鋼鐵路燈拔高6公尺爆紅

陸紀錄片《重返狼群》累積28億點閱率　10年後重返再次翻紅

海底撈2025業績陷疲軟　「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

推動2026大陸經濟　官方：「以舊換新」政策繼續實施

「腦內植晶片」舉報信牽出離奇案件　「精神分裂」者意外揭犯案真兇

「破銅爛鐵」翻身！銅與金銀齊漲　深圳水貝推出「999.9投資銅條」

陸2025年失業率5.2％　官方：就業形勢「總體穩定」

河南迎今冬最強風雪！「1公釐降水變1公分厚雪」嚴防暴雪

陸菜商偷用含毒農藥殺蟲或增產　村民不吃當地生產蔬菜

西螺迎春燈會不是只有燈海　孩子們畫出對土地與信仰的祝福

網購制服冒充空姐被抓！她求職遭詐騙...反獲免費空服員培訓

宋燕旻看洪詩風波「拒孝道外包」！　揭家族身教：配偶幫忙非義務

新北啟動頂溪捷運站「策略性更新」　打造永和宜居捷運生活圈

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

東北風助燃！彰化濁水溪沿岸1周10起雜草火警　消防疲於奔命

張懷秋《Bad Girl》終於出運！　霸氣護愛陳孟琪兩人有吻戲

快訊／家中砍父母37刀慘死血泊中　蘆洲逆子「抓到了」畫面曝！

世華協會捐贈400多萬高規格救護車　為離島緊急醫療再添戰力

SEVENTEEN文俊輝合體2巨星　71歲成龍「新作來真的」確定在台上映

王鶴棣.趙露思夢幻聯動　貼身熱舞嗨翻全場！

大陸熱門新聞

她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」

13歲少年泡澡突昏迷！送醫竟是腦出血

海底撈2025業績陷疲軟 「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天

「腦內植晶片」舉報信牽出離奇案件 「精神分裂」者意外揭犯案真兇

陸紀錄片《重返狼群》10年重返翻紅

「破銅爛鐵」翻身！銅與金銀齊漲　

竹子「鑽破」鋼鐵路燈拔高6公尺爆紅

陸菜商偷用含毒農藥殺蟲或增產 村民不吃當地生產蔬菜

機器狗拉雪橇！遊客笑：雪橇犬也會失業

減少339萬人　大陸總人口降幅創1960年代以來新高

河南迎今冬最強風雪！

陸「串珠代工詐騙」鎖定寶媽下手

更多熱門

相關新聞

陸金飾1g漲至6167元　買家：逛店要抽號碼牌

陸金飾1g漲至6167元　買家：逛店要抽號碼牌

國際金價再度走強，現貨黃金5日盤中急拉，重新站回4400美元關卡，中國國內金飾價格同步上漲，多家品牌足金飾品單日大漲逾20元／克（人民幣，下同），不僅創下近月新高，也讓婚慶族群、投資客與銀樓業者再度高度關注後市走向。

天王嫂方媛上海狂掃黃金！員工幫提3大袋戰利品

天王嫂方媛上海狂掃黃金！員工幫提3大袋戰利品

陸金價過山車！店員：300g以下金條賣光

陸金價過山車！店員：300g以下金條賣光

北市雙屍！他曾將叫兒子回家　多付兩月房租給房東

北市雙屍！他曾將叫兒子回家　多付兩月房租給房東

陸金飾1g漲至6280元！大批買家哀嚎

陸金飾1g漲至6280元！大批買家哀嚎

關鍵字：

標籤:楊洋周大福金飾代言人粉絲購買

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

狂砍父母37刀…蔥油餅夫妻慘死「兒子正面曝光」！

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

入境免稅菸品規定調整　加熱菸上限200支、2／1上路

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

阿伯買好市多大披薩！下秒目睹「1人載法騎回家」

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

張菲被拍信義區買甜點！

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面