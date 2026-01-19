金價飆漲！楊洋代言黃金品牌吸粉「狂掃貨」　富婆粉絲狂曬清單　

▲ 楊洋代言黃金品牌，即使金價飆漲，粉絲接力狂買 。（圖／翻攝 周大福微博）

記者任以芳／綜合報導

大陸實力派男星楊洋新接下周大福珠寶全球品牌代言人，隨即在精品界與粉絲圈掀起震撼彈！儘管近期國際金價一路飆漲，但在「男神效應」的加持下，依舊擋不住粉絲瘋狂掃貨的熱情。近日社群平台上湧現大量「曬金潮」，不少網友分享為了支持偶像，不惜跑遍大街小巷，只為搶到楊洋同款金飾，甚至一口氣買十幾萬黃金，大方曬出清單。

2026年初，金銀價格連續刷新曆史紀錄，國際金價衝破4630美元/盎司、國內金飾價格站上1430元/克，白銀單日漲幅更達5.85%，市場陷入「瘋狂模式」。

▲ 楊洋富婆粉絲狂買黃金。（圖／翻攝 周大福微博）

金價飛漲，大陸黃金品牌周大福16日官宣大陸男星楊洋擔任全球代言人，超高人氣直接轉化為強大的商業產值，立刻帶動粉絲消費慾。

代言消息一公佈，許多楊洋粉絲在微博豪氣曬出自己購買清單，有如黃金線上見面會。有粉絲一口氣購買兩只黃金手鐲，其中一只手鐲重達83克，全部消費總金額15萬人民幣（約新台幣70多萬元）。

另一位楊洋粉絲說，「平常很少戴金飾，就買小金塊。」隨即曬出買五根大金條的清單，一共10多萬人民幣，折合台幣約近50萬台幣。

▲ 楊洋代言黃金品牌，超多富婆粉絲接力曬出購買實力，投資兼支持偶像 。（圖／翻攝 周大福微博）

還有網友一字排開的金飾與保證書，總價8萬多人民幣，這些讓路過網友驚嘆，「這不是在買金子，這是對楊洋滿滿的愛！」

目前在全球擁有超過5000家門市的周大福，此次選擇楊洋作為品牌轉型的關鍵代言人，看準了其兼具時尚與高雅的格調，能成功吸引年輕族群目光。

該集團副主席鄭志雯表示，任命楊洋為全球代言人是核心願景的重點之一。透過與極具影響力的藝人合作，有助於進一步鞏固品牌在國際市場的文化共鳴與時尚地位。

即便在貴金屬價格高點的當下，楊洋粉絲「早買早享受、支持偶像兼投資」大方出手。這股「楊洋帶貨力」也讓品牌門市詢問度爆表。