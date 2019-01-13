陸籍員工涉諜案　波蘭安全部門：屬個人行為「與華為無關」

▲華為近日風波不斷。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

波蘭媒體11日報導，有一名華為中國大陸籍員工因涉間諜活動遭逮捕。華為公司稱，已對此進行調查，目前不便評論，一直都有要求員工要遵守該國法律；波蘭安全局發言人則稱，此案與華為無直接關聯，屬於個人行為。

針對波蘭安全局逮捕中國公民一事，中國駐波蘭大使館網站12日發布消息表示，波方應此事盡快通報，已第一時間約見波蘭外交部，要求波方盡快向中方就事件情況進行領事通報，儘早安排領事探視，依法、公正、妥善處理此案，切實保障當事人合法權益、安全和人道主義待遇。

對於華為員工因涉間諜案被逮，路透社在11日當天的報導中更新了該內容稱，波蘭安全局發言人札林（Stanislaw Zaryn）在談到被捕的中國男子時表示，「這件事與他的個人行為有關，與他工作的公司沒有任何關係。」

▲針對華為員工被捕事件，中國駐波使館在12日發表聲明。（圖／翻攝自中國駐波使館官網）

波蘭逮捕華為技術有限公司當地的員工，並指控他涉入間諜行為，華為11日發布聲明表示，目前正對此事進行調查，不便評論；不過隔天便火速做出切割稱，王偉晶因「個人原因」違反當地法律，華為決定終止雇傭關係。

華為公司官方回應提到，「華為波蘭代表處員工王偉晶因個人原因涉嫌違反波蘭法律而被逮捕調查，該事件對華為的全球聲譽造成了不良影響，依據公司勞動合同相關管理規定，華為決定立刻終止與王偉晶的僱傭關係；華為公司一直遵守業務所在國的所有適用法律法規，合規經營，並要求所有員工遵守所在國法律法規。」