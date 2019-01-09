台灣8成火鍋「湯底用粉泡」　一招分辨天然、非天然

▲你知道你吃的火鍋湯底是天然還是粉泡的嗎？（示意圖／記者黃士原攝）

生活中心／綜合報導

不少人吃火鍋時喜歡喝湯，還喜歡拿來煮粥，不過有業者爆料，台灣火鍋店家有8成左右都用粉泡湯底，民眾還是不要喝太多，至於有些人會擔心調味粉是不是等於「化學粉」？業者也公開製作過程，粉是由天然基底做的，並不是憑空合成。

根據《三立新聞》報導，以昆布柴魚高湯為例子，使用昆布、柴魚熬製湯底耗時，成本大約要20元，不過若到食品原料行買湯底粉，不但省時，一公升成本大概只要5元。

調味粉業者透露，這些粉基本上都是用天然原本的基底加工，魚就是魚，肉就是肉，香菇、昆布等同道理，肉骨熬煮的湯汁透過高壓、調味後製成粉末，「不是沒有的東西，硬去把它合成出來」。

▲火鍋湯高鈉、高普林，不宜攝取過多。（示意圖／記者黃士原攝）

開平餐飲學校中餐主廚朱華慶則說，用粉泡的湯底如果沒過濾，就會有一點粉粉濁濁的感覺，過濾之後渣渣則會不見，並示範如何熬製昆布柴魚高湯，對比兩者，天然的顏色比較深，粉泡的比較淺。

對此網友表示，「這不是常識了嗎」、「成本降歸降，價格可沒在降的」、「我的確不理解為什麼有人很愛吃火鍋」、「拉麵店用最多啦」、「所以用康寶雞湯塊的是業界良心嗎XDDD」、「笑死，熬湯超難的，最好大家都是自己熬的」、「8成太低估了吧」、「朋友開店用豬骨、蔬菜、蘋果熬，沒有粉泡好喝」。

另外，鼎王麻辣鍋曾在2014年表示，從未標榜湯底是「天然」，湯頭有放蔬果煮，最後一關會加入康寶排骨雞湯塊調味，「雞湯塊天不天然要問雞湯塊廠商」。食藥署在元旦公告，不管湯底是天然還是用粉泡，業者都需要在菜單上寫清楚，不然最高可罰400萬。