陸金價持續漲！　她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

▲廣東女子自嘲鑽石項鍊賣不掉。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國國內黃金現貨價格17日衝上每克1029元新高（人民幣，下同），國際金價同步突破每盎司4635美元。一名廣東女子嘗試出售10年前以14萬元（約台幣63.4萬元）購入的鑽石項鍊，卻遭多家回收商拒收，或僅開出200元低價（約台幣906元），令她苦笑直呼，「如果當初買黃金，我現在就大賺了」。

據《海報新聞》報導，與2025年初每克約570元相比，中國國內金價一年內漲幅已達80％，若拉長至十年觀察，漲幅更超過300％，2015年時金價僅約236元／克。反映到終端市場，各大品牌足金飾品掛牌價普遍突破每克1400元，周大福等品牌報價甚至達1436元。以婚禮常見的60克「三金」計算，成本已從年初約4萬元暴增至超過8萬元，讓不少準新人直呼負擔沉重。

報導指出，1月17日當天金價在每克1017元至1031元間震盪，部分品牌金飾克價僅小幅回落至1429元，單日僅跌約2元，被網友調侃「跌得像沒跌」。分析認為，中東衝突、俄烏戰事持續，加上市場對美國聯準會降息預期升溫，普遍預估最快2026年6月啟動降息，全球資金持續湧入黃金避險，成為推升金價的重要因素。

▲深圳水貝黃金市場。（圖／CFP）

廣東這名女子的14萬元鑽石項鍊轉售遭遇「乏人問津」，並非個案。遼寧一名女子花3.6萬元購買的婚戒，回收時僅值四五百元，商家直言鑽石本身幾乎沒有二手價值；成都李女士購入的一克拉、要價10萬元的鑽戒，最高回收估價也僅約3萬元。

相關案例在網路上引發熱議，網友紛紛改編經典廣告語，戲稱「鑽石恆久遠，賣不掉就永流傳」、「在家傳家吧」，反映出大眾對鑽石流通性與保值能力的普遍質疑。相較之下，若同樣以14萬元投入黃金，按照金價自2012年每克338元上漲至2025年約600元計算，目前市值已超過24萬元，呈現「買鑽石虧、買黃金賺」的鮮明對照。

業內人士分析，鑽石回收價格偏低，與其估值機制密切相關。二手市場回收時，原本占售價60％至80％的品牌溢價幾乎完全剝離，僅依鑽石4C參數與戒托金屬殘值估價，30分以下的小鑽更因鑑定成本高而常被忽略，回收價多由戒托材質主導。

此外，報導指出，全球結婚率近十年大幅下滑，婚慶消費縮減，加上鑽石供給增加，戴比爾斯的市場壟斷地位鬆動，市占率由高峰期的90％降至約30％至40％，俄羅斯新礦產投入市場，導致供過於求，國際鑽石價格指數較2022年高點已下跌約40％。專家提醒，黃金與鑽石分屬不同性質的消費與投資商品，民眾應審慎區分情感需求與資產配置，避免在價格波動中承擔過高風險。

▲黃金VS鑽石：保值性終極對比。（AI協作圖／記者廖翊慈製作，經編輯審核）