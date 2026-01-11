最強基因！陸2對雙胞胎聯姻「長輩也是雙胞胎」　網驚：全場分不清

▲ 大陸安徽兩戶人家喜上加喜，雙胞胎姐妹嫁雙胞胎兄弟。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸安徽省臨泉縣日前上演了一場令全網嘖嘖稱奇的特殊婚禮。兩對「00後」雙胞胎在同一天締結連理，單家雙胞胎姊妹與宋家雙胞胎兄弟，攜手步入婚姻殿堂。賓客直呼，完全分不清誰是新郎、新娘。

綜合陸媒報導，這段奇妙緣分並非偶然。新娘的嫂子透露，這對雙胞胎兄弟與姊妹家住同一個鎮上，兩家距離非常近，彼此從小就相識，可說是青梅竹馬。

這場婚禮之所以引發轟動，不僅是因為新郎新娘的特殊身份，現場共有四對雙胞胎同台，罕見畫面讓親友笑稱「足以申報金氏世界紀錄」。

更令人驚嘆的是雙方的家族基因，新娘的大伯與二伯是雙胞胎，而新郎的大伯與二伯竟也是雙胞胎。婚禮當天，這四對雙胞胎、共8人同時現身，宛如電影情節走進現實，讓現場賓客直呼「緣分太深」、「簡直複製貼上」。

這場充滿巧合的婚禮，除了展現出令人稱奇的遺傳緣分。大陸網友們在社交平台上熱烈討論，稱這樣的婚禮實在是太美妙了。有人戲，「“雙胞胎的緣分，真的是上天的恩賜！」也有人表示，「希望他們的孩子也能繼承這樣的基因，成為雙胞胎！」

▼ 雙胞胎姊妹花情定鄰鎮雙胞胎兄弟，雙方大伯、二伯也是雙胞胎 。（圖／翻攝 百度）