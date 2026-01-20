陸AI前50強出爐！　寒武紀領銜...7家晶片製造商擠入前10

▲大陸AI晶片研發大廠寒武紀。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

胡潤研究院昨（19）日公佈《2025胡潤中國人工智能企業50強》，榜單顯示AI晶片企業表現突出，前十名中有7家與晶片製造相關，其中，寒武紀以最高估值居首。報告指出，隨著大陸AI產業與算力需求快速成長，相關企業排名與結構出現明顯變化，引發市場關注。

▲大陸AI企業估值前10名。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

《觀察者網》報導，1月19日，胡潤研究院發佈《2025胡潤中國人工智能企業50強》。其中，寒武紀、摩爾線程、沐曦股份分列榜單前三，AI芯片（晶片，下同）相關企業包攬榜單前10中的7席。

寒武紀以6300億元（人民幣，下同）的企業價值位居榜首，年增165%。2025年第三季，寒武紀營收17.27億元，年增1332.52%，淨利轉正至5.67億元，已連續四季獲利，但單季營收與淨利較前一季略有下滑。

2025年前三季數據顯示，寒武紀營收46.07億元，年增2386.38%，淨利16.05億元。摩爾線程以3100億元估值排名第二，公司專注全功能GPU研發，2025年前三季營收7.85億元，年增182%，虧損幅度收斂。沐曦股份則以2500億元估值排名第三，前三季營收12.36億元，年增453.52%，虧損亦較去年同期縮小。

▲大陸AI各領域企業入榜變化。（AI協作圖／記者魏有德製作，經編輯審核）

榜單第四至第十名依序為科大訊飛、地平線、稀宇極智、商湯科技、芯原股份、瑞芯微與壁仞科技。從細分領域來看，算力硬體類企業共有14家入榜，數量最多，其次為數據分析決策類11家；內容生成、視覺識別及自動駕駛類各有8家上榜，語音識別類則有3家。

地域分佈方面，北京以19家企業居冠，上海14家，深圳6家，廣州4家，一線城市企業合計佔上榜總數逾八成。胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤指出，中國AI用戶規模龐大，截至2025年6月，生成式人工智能用戶已達5.15億人。

報告強調，大陸AI產業2025年地位持續提升，AI晶片企業入榜數量明顯增加，較去年多出9家，榜單前三名均為AI晶片相關企業，顯示算力自主需求升溫。然而，胡潤研究院同時指出，大陸頭部算力企業市值與國際龍頭仍有差距，未來隨著產業加速突破，相關差距是否縮小，仍有待觀察。