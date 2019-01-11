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孟晚舟風波…2名加國公民仍遭關押　加外交官二度探望史佩弗

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▲加國商人史佩弗（Michael Spavor）。（圖／路透社）

▲加國商人史佩弗（Michael Spavor）。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

華為財務長孟晚舟上月月初在加拿大被逮，中方隨即關押加國前外交官康明凱（Michael Kovrig）及另名加國商人史佩弗（Michael Spavor）。加拿大外交官員於當地時間8日（台灣時間9日）第二度前往探往史佩弗，並預計在17日探望被關押的前外交官康明凱。

綜合外媒報導，加拿大外交部周四僅發布簡短聲明，提到駐中國大使館的官員當日探望了史佩弗，並沒有透露太多有關他的健康狀況，以及被關押的情況。對於2公民被扣押一事，加拿大外交部發言人麥爾斯（Amy Mills）表示，「加拿大政府仍對中國政府強行關押2名加拿大公民此事感到擔憂，並要求北京立即釋放他們。」

▲加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）在中國被捕。（圖／路透）

▲加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）。（圖／路透社）

北京當局以「危害國家安全」為由，在上月陸續逮捕加國前外交官康明凱及另名加商人史佩弗，並關押至今。加拿大不斷要求中方釋放被關押的2人，美國白宮也稱中國此舉違法。不過隨著孟晚舟引渡案尚未落幕，遭關押的2人獲釋日期也不定，中加外交風波恐暫時未能停歇。

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：康明凱,史佩弗,大陸外交部,加拿大公民,關押,北美要聞

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