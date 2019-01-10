抖音母企傳要推新App「抖信」　挑戰微信社群霸主地位

▲抖音主打15秒鐘的短影片。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

知名影音App「抖音」（Tik Tok）主打15秒鐘的短片，深受時下年輕人喜歡。抖音的母公司「中國公司字節跳動」（ByteDance）9日向媒體發布邀請函，宣布1月15日將在北京舉行產品發布會，但未透露任何發布會內容。有消息人士透露，字節跳動當天可能會推出一款名為「抖信」的產品，不過對於傳聞所言，字節跳動表示「不予置評」。

據《澎湃新聞》引述消息人士報導，字節跳動方面當天發布的可能是一款「探索影片社交」的產品，短期內可能還是一款偏小眾的產品，但長期有望對微信形成正面挑戰。

報導提到，大陸商標局網站已可查詢到，字節跳動申請了「抖音朋友」、「抖信」等類似社群產品的商標名稱。對此，上述消息人士透露，目前還不清楚具體名稱，但註冊「抖信」等名字，應該只是作為防禦性策略的一種商標保護手段。不過對於外界相關傳聞，字節跳動表示不予置評。

▲抖音戶外廣告。（圖／CFP）

另有消息人士對澎湃新聞記者表示，字節跳動很早就開始在內部秘密研發相關產品，希望做成佈局5G時代的一款社交產品。其實抖音在社群方面已進行了一些嘗試，例如除了可以評論、按讚外，用戶還可進行同步通訊錄，掃碼加好友，發現好友等操作。

截至2018年12月，上線不到兩年的抖音在大陸的月活躍用戶突破4.5億，龐大的用戶基數，給了抖音很大信心。值得一提的是，抖音短影片連接目前仍無法在微信正常播放，可見其與騰訊之爭未見降溫。字節跳動是否真的會在15日的產品發布會中發布「抖信」新App，備受外界關注。

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