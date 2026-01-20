陸民企發源地溫州GDP也破兆　擠升中國第28座「兆元」城市

▲溫州市景。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸民營企業經濟重鎮溫州在2025年正式躋身「兆元GDP（人民幣，下同）城市」行列。溫州市官方昨（20）日於市人大會議上透露，2025年全市地區生產總值突破1兆元，使溫州成為中國第28座「萬億（兆）」城市，也象徵這座以民營經濟聞名的城市，經濟總量邁入新階段。

《澎湃新聞》報導，1月20日，溫州市十四屆人大六次會議召開，市長張文傑在作政府工作報告時透露：2025年該市地區生產總值突破萬億元。

截至目前，大陸GDP破兆城市已增至28座，涵蓋4個直轄市、11個省會城市、3個計畫單列市，以及包括溫州在內的10個地級市。從區域分佈來看，東部及沿海城市佔多數，其中，長三角城市群就有10座，顯示區域經濟集聚效應十分明顯。

溫州被視為浙江繼杭州、寧波之後的「第三極」，在大陸「十四五」期間，當地經濟總量幾乎每兩年跨越一個千億元台階，2024年重返大陸全國地級市前十，並帶動人口持續回流，常住人口於2024年底接近千萬人，朝「萬億GDP、千萬人口」雙門檻邁進。

溫州經濟結構中，民營經濟佔比特別高，從歷史角度來看，當地也被認為是大陸民營企業的發源地和「百花齊放」之處。官方數據顯示，溫州民營經濟增加值佔GDP比重超過八成，居浙江各市之首。

截至2025年11月，當地民營企業及個體工商戶達156.4萬戶，佔全部市場主體逾97%。隨著研發與製造升級，民營企業在工業產值與出口表現上的比重持續提高。

官方指出，2025年是溫州正式邁入「萬億城市」後的起步之年，地方政府已連續多年在新年首場會議中聚焦「創新發展」，希望藉此拓展成長空間，為下一階段經濟佈局奠定基礎。另有分析提到，徐州與大連2024年GDP亦逼近兆元門檻，後續表現同樣受到關注。