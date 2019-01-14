報復房東！偷40隻賽鴿煮火鍋　「一隻至少4萬」他嚇壞：後悔了...

▲男子以為自己吃下肚的只是普通鴿子，沒想到一隻都要價不斐。（圖／翻攝自大陸《梨視頻》網站）

大陸中心／綜合報導

中國大陸廣東一名男子為了報復房東，趁著深夜上把在陽台所飼養的40隻賽鴿全煮成火鍋，結果警察上門才知道，自己所吃的賽鴿價值不斐，裡面部分品種一隻就要價1萬元人民幣（約台幣4.5萬元）。

廣東深圳的程先生因為是賽鴿愛好者，在自家樓頂蓋了一座鴿棚，裡面養了約40隻信鴿和白鴿，然而上月23日晚上，他餵食鴿子時突然發現少了7、8隻，一開始以為只是幾隻偶爾晚歸，後來再次清點時，卻全部只剩下9隻，就連關在籠內的10多隻種鴿也不見了。

程先生表示，「只剩下9隻，我就知道被偷了，因為種鴿是關在籠子裡的，不可能自己飛走」。警方調閱監視器發現，上月28日凌晨4時，有2名可疑男子拿著麻布袋進入鴿棚，後來確定2男身分，於今年1月3日分別將涉案的梁男以及龍男逮捕到案。

龍男表示，他因為拆遷押金的問題，和房東產生問題，以為天台上養的賽鴿是房東的，便夥同好友梁男一起犯案，偷來的鴿子若是悶死或壓死就隨手扔掉，活的就拿去當火鍋料烹煮，沒想到鴿子原來是另一名房客程男所養，更不知道吃下肚的鴿子身價非凡，「知道可能會很貴後，他們後悔了…」，目前被依法行政拘留，待警方確認鴿子的品種以及價值。