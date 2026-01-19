陸紀錄片《重返狼群》累積28億點閱率　10年後重返再次翻紅

記者任以芳／綜合報導

2026年初，大陸一部上映至今已近十年的紀實紀錄片《重返狼群》，在社群媒體再度翻紅。相關話題播放量暴增突破28億次，更有影評博主的解說影片單條獲讚超過770萬。這部記錄小狼「格林」與救助者李微漪之間跨越物種、震撼人心的羈絆，讓千萬網友在深夜集體淚崩。

▲大陸紀錄片《重返狼群》於10年後再度爆火。（圖／翻攝 百度百科《重返狼群》劇照）

這部紀錄片在大陸豆瓣獲得8.3分高評價的作品，真實記錄2010年野生動物畫家李微漪救助狼王遺孤「格林」的全過程。故事從成都出租屋內的悉心照料開始，為了讓格林重返大自然，李微漪毅然變賣資產，帶著小狼重返海拔3000多公尺的若爾蓋草原進行野化訓練。

片中許多無修飾的紀實鏡頭，至今看來仍直擊人心。在零下30度的暴風雪中，一人一狼相依取暖；格林學會捕獵後，第一時間將獵物叼回「孝敬」李微漪的溫情瞬間

▲大陸千萬網友對於孤狼格林和成都姑娘李微漪的生死羈絆淚目。（圖／翻攝 百度百科《重返狼群》劇照）

小狼格林成長期間一度跟狗相處，叫聲也「狗沒狗樣」，李微漪趕緊重新訓練教育，把格林狗叫改回正統狼叫。一人一狼朝夕相處，格林把對方當作母親，感知李微漪生病後，十分焦急在屋外等待。

最終離別時，李微漪忍痛不斷趕走格林，紀錄片捕捉到心酸一幕，格林在荒野中三步一回頭、滿眼不捨的畫面。這份「放手才是真愛」的純粹情感，並非編導出來的煽情，而是最真實的生命對話。

《重返狼群》爆紅並非偶然，短影音平台的碎片化傳播，讓未曾接觸過該片的年輕觀眾重新發現這部「寶藏紀錄片」。導演亦風更順勢推出十週年紀念版，新增了過去未曾公開的隱藏篇章，讓原本就感人的故事更顯飽滿，進一步推升了網路熱度。

值得一提的是，「格林」已成為全球首個由人類撫育後，成功融入野生狼群並形成獨特群體文化的成功案例，這在生態保護與跨物種倫理研究上，具有極高的參考價值。

許多網友留言感嘆，「十年後再看依舊破防（心防崩潰）」「格林回頭的瞬間，是野性與溫情的極致碰撞」、「28億次的播放量證明好作品不會過時，讓我們看見狼的靈性」「此片喚醒對生態保護的敬畏」。

▲紀錄片《重返狼群》讓大陸網友看哭：遠離，才是最好的保護 。（圖／翻攝 百度百科《重返狼群》劇照）

《重返狼群》不僅記錄了跨物種的溫情，更揭開大陸草原生態背後的殘酷創痛。片中最震撼的一幕，莫過於那件由「620張」狼皮拼湊而成的巨型大氅。

大陸曾是野生狼群最多的國家之一，然而隨著畜牧業擴張與盜獵猖獗，狼群遭到大規模捕殺，當年若爾蓋草原的野生狼竟僅存100多隻，生態平衡幾近崩潰。所幸李微漪與亦風多年奔走下，格林的故事成功喚起官方重視。

2020年7月29日，四川若爾蓋首個狼生態保護監測站正式掛牌成立。透過專業的巡護員制度與救助站設立，受傷的野生動物能就地獲得專業治療，避免了過去被迫帶回都市收養的困境。最新普查顯示，該區域的狼群數量已回升至200隻。李微漪在揭牌儀式上感慨落淚：「十年了，這條路真的好難。」這句話不僅道盡艱辛，也見證了生態保育從血淚中綻放出些許的希望。

▼若爾蓋大草原 。（圖／記者任以芳攝）