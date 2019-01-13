影／火鍋快吃完！驚見「50隻肥嫩白蛆」猛竄桌面…他狂吐　韓虎嘯出面回應了

網搜小組／綜合報導

台北一名網友昨（12）日晚上在統一時代百貨地下2樓韓式火鍋韓虎嘯消費，結果快吃完時竟然一坨蠕動的白色活蛆，嚇得他直接乾嘔，同行女友人甚至吐了出來，他氣得向店員反應只得到「換桌」的答案，也沒有誠意道歉，讓他很火大。對此，業者今（13）日回應，向當事人致上十二萬分的歉意，平日都有嚴格的食品衛生檢測措施，僅此個案。

▲至少有50隻蛆在桌面上爬行。（圖／翻攝自爆料公社）

邱姓網友12日在臉書「爆料公社」PO出影片，從畫面中可以看見，有一大坨的白色肥嫩白蛆狂在桌面上爬行，而且極為有活力，不時彈跳蠕動，畫面極為恐怖；他在貼文上寫道，晚間7點與好友來到「韓虎嘯」聚餐，但吃到快結束時，發現靠近電磁爐有白色物體在蠕動，起初他還以為是起司，或是加熱導致有點變形的食物，沒想到白色物體越來越多跑出來，才發現不對勁。

他仔細網桌面上一看，才發現桌上那一坨都是蛆；他氣得表示，那些蛆好像是從盤子底下噴出，有先請經理出來說明，結果不在，工作人員舊只請他們換桌而已，「換桌？都是蛆的菜，換桌？菜會不一樣？還說還在了解原因？不知道為什麼會這樣。」

▲肥蛆越看越恐怖，原PO後來直接乾嘔。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO越看越想吐，導致與工作人員邊溝通時邊乾嘔，讓他崩潰說「真的看到、想到（蛆）都要吐了，要多久蛆才會這麼多？這麼大隻？（店家）完全都不知道？阪急不是標榜日式百貨，品質都很嚴謹嗎？」

店家最後一餐免費來當作賠償，但這樣的處理方式讓原PO很不滿；他表示，在現場時原本想說不要鬧大，或是嚇得其他客人，但店家完全沒有要誠意要道歉，「最後說不會算錢？廢話？這樣還要算錢？連電話都或補償都沒有提岀，就讓我們走，真的感覺超差！」

▲原PO於12日來到韓虎嘯用餐，結果有不好的回憶。（圖／翻攝自爆料公社）

肥蛆蠕動的影片在網路曝光後，網友紛紛留言說，「之前去沒有這問題！但是再也不敢去了，太噁心了」、「那要是我，我也要吐了，不是換桌的問題了」；但有網友事情有待待查，「上次我們去吃，餐廳環境滿乾淨的說，服務也不錯啊，突然桌上出現一團蟲似乎有點怪」、「總覺得有內情」，網友看法兩極。

對此，韓虎嘯今（13）日在官方粉專發聲明解釋，餐廳內場一切作業皆按標準流程進行，廚房的碗盤都會有專人手刷後再進洗碗機洗一次並再由人工擦乾，「我們亦有嚴格的食品衛生檢測措施，確保餐點食用安全。這次的事件，僅此個案，開業四年至今從未發生過。」

面對邱姓網友不滿餐廳的處理態度，韓虎嘯表示，公司得知後，也立即由高層經理與集團執行長致電關心，並向邱先生致歉，之後也會持續加強員工教育訓練，「我們承諾將全面汰換目前大家有疑慮的「木頭餐盤」，以維持產品的穩定性。」

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▼韓虎嘯13日在粉專道歉。（圖／翻攝自Tigerroar 韓虎嘯粉專）

▼韓虎嘯道歉全文。