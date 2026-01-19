海底撈2025業績陷疲軟　「靈魂人物」創辦人張勇回第一線任CEO挽頹勢

▲海底撈創辦人張勇夫婦。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸連鎖火鍋品牌海底撈在歷經2022年至2024年的營運調整後，2025年再度面臨成長動能趨緩的壓力，僅2025年上半年，海底撈便出現營收淨利雙雙下降、翻桌率也下降的情形。海底撈近期進行高層人事調整，由創辦人張勇重新回到經營核心，同步調整董事會成員配置，外界關注此舉是否將為公司帶來新的營運方向與策略修正。

▲海底撈。（圖／CFP）

《網易新聞》報導，2026年1月13日，海底撈披露公告，董事會主席及執行董事張勇已獲委任為首席執行官（CEO）。同期，海底撈新提名了4名年輕的執行董事。

據了解，張勇從「電焊工人」搖身一變成為「火鍋大王」，創造海底撈「霸業」，然而，在卸任CEO四年後即將重回經營第一線。2022年3月，張勇交棒時，海底撈正處於業績由虧轉盈的關鍵階段，其後由楊利娟、苟軼群先後接任CEO，分別主導營運止損與成長佈局。

楊利娟上任後推動「啄木鳥計畫」與「硬骨頭計畫」，透過關閉未達標門店與後續重啟調整，使海底撈於2022年成功扭虧，並在2023年至2024年間連續創下階段性獲利新高。隨後，苟軼群於2024年7月接任CEO，推動「紅石榴計畫」，嘗試孵化多元餐飲業態。

不過，進入2025年後，海底撈再度出現營收與淨利下滑、翻桌率下降的情況，顯示成長動能轉弱。張勇此次重新出任CEO，外界普遍解讀為公司在成長壓力下，重新啟動創辦人主導的經營調整機制，後續策略走向仍有待觀察。