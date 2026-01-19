　
大陸 大陸焦點 特派現場

「破銅爛鐵」翻身！銅與金銀齊漲　深圳水貝推出「999.9投資銅條」

▲▼ 大陸銅價也漲 。（圖／翻攝 百度、小紅書）

▲全球貴金屬突破國際市場行情，現在大陸出現炒銅價 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

2026年全球貴金屬市場迎來史詩級暴漲！在黃金刷新每盎司4643美元、白銀年漲幅破27%的強勁動能下，工業金屬「銅」也同步噴發，倫敦銅價創下每噸13407美元歷史新高。這股熱潮甚至讓大陸深圳水貝珠寶市場出現罕見的「投資銅條」，每公斤報價達180元至280元人民幣。面對銅價年漲超過30%，大陸市場現貨價突破10萬元，網友戲稱以後再也不敢叫「破銅爛鐵」。

2026年伊始，全球貴金屬市場延續去年強勁漲勢，在短短兩周內集體飆升。現貨黃金盤中1月14日刷新歷史高位，達到每盎司4643美元，年內漲幅超過7%。現貨白銀表現更為驚人，史上首次站上93美元大關，盤中最高觸及93.49美元，年內漲幅突破27%。

在金銀幣市場大熱的同時，LME銅、錫等工業金屬板塊也強勢跟漲。倫敦金屬交易所期14日銅一度衝上每噸13407美元的历史新高。

陸媒報導指出，2025年大陸現貨銅價呈現震盪上揚趨勢，年初報價每噸73830元，年末則上漲至99180元，全年漲幅達34.34%。今年1月，大陸國內現貨銅價更正式突破每噸10萬元大關。（單位人民幣，同下）

在這股金屬熱潮下，過去被戲稱為「破銅爛鐵」的銅，竟也悄悄成為投資標的，本月金座、銀座、特力等市場的不少商家試探性地推出了純銅999.9的投資銅條，規格有500克和1000克，不過以1000克居多，一根1000克的投資銅條的報價從180元至280元（最高換算台幣1260元）。

杭州老福林打金店林老闆說，前天有客人在買銀條時候講到最近銅在漲價，問店裡有沒有投資銅條賣。「大眾認知銅很廉價，買得少沒有多少增值，買得多又沒地方放，以後回收也是個問題。」

▲▼ 大陸銅價也漲 。（圖／翻攝 百度、小紅書）

▲ 稀有金屬銦錠也漲 。（圖／翻攝 小紅書）

不少網友對此表示驚訝，開玩笑稱「以後再也不敢叫破銅爛鐵了」雖然詢問度高，但實際出手購買者並不多。除了銅，另一種稀有金屬「銦錠」也受到關注，單月漲幅近1000元，目前每公斤報價約3900元，過去五年累計漲幅高達233%。

儘管金屬價格普漲，專業投資客對於「投資銅條」持保留態度。分析指出，銅條的溢價空間過大，若以每公斤200元計算，相當於銅價要漲到每噸20萬元才能平帳，但目前現貨報價僅約10萬元，投資人可能放幾年都回不了本。

此外，銅與金、銀有本質上的不同。黃金與白銀具備避險與貨幣屬性，而銅主要是由工業需求推動（如空調成本中銅約佔30%）。專業人士提醒，銅適合「以噸計」的大宗囤貨，而非「以斤計」的零售投資，對於普通投資者而言，實體銅條並非理想的資產配置工具。

▼ 大陸出現各種金屬價格非漲，網友諷刺什麼「條」都能投資 。（圖／翻攝 小紅書）

▲▼ 大陸銅價也漲 。（圖／翻攝 百度、小紅書）

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

