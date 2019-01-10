「雪花、霜降牛雙拼」送來長一樣　專家一招辨認...曝「肉品名稱店家自訂」

記者張嘉晏／綜合報導

吃火鍋點肉時，霜降、雪花和菲力各種肉品的名稱讓人眼花撩亂、難以選擇，有網友日前在火鍋店就點了「霜降、雪花牛」雙拼，送來時卻發現盤中的肉片幾乎長得一模一樣，完全分辨不出來兩者區別。對此牛肉專家也出面解釋，「雪花和霜降」的差別在於油花的比例，與部位、等級都沒有關係。

▲ 雪花、霜降牛的差別 。（圖／東森新聞，下同）

據《東森新聞》報導，有網友日前在臉書po出一張照片表示，自己到火鍋店點了「霜降、雪花牛雙拼」，上排的霜降和下排的雪花看起來油花分布相似，沒什麼不同，懷疑店家送錯。隨後詢問店員，對方才解釋是因為「最近霜降比較肥」，不過其他網友也都表示分不出來。

▲雪花牛、霜降牛看起來超相似。

有民眾覺得「霜降」乍聽之下比較高級，不過牛肉專賣店業者表示這兩個名稱都與「等級」無關，而是「油花分布的代名詞」。雪花牛的油花大約是整片肉的50～60%，霜降則是少了一點，大約是20～30%；值得注意的是，所謂的「油花」指的是肉中間細細的油脂，和邊緣一大塊的「脂肪」是不同的。

實際煮熟來看，會發現兩種肉的外觀差不了多少，唯雪花牛的油脂比較多，看起來稍微粉嫩一點。另外，其實霜降和雪花兩種肉品名和等級認證及牛的部位都沒關係，業者想標注哪塊肉叫霜降或是雪花，並無一定的標準。

▼ 油花與大塊脂肪也不同 。

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