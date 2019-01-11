農曆豬年嫁娶會「一生不幸」？　天文專家拿曆法駁斥

▲民間傳言，若是在「無春年」結婚，會一生不幸。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

進入臘月後，農曆春節的腳步愈來愈近，年味也漸濃。天文專家表示，在即將到來的豬年，將出現傳統曆法中的「無春」現象，即農曆的一年中沒有「立春日」。由於民間傳聞這樣的年份不適合嫁娶，否則會「一生不幸」，但天文專家則稱，這種說法毫無根據，民眾千萬不要被誤導。

綜合陸媒報導，立春的時間一般都在公曆2月4日前後。依照天文年曆顯示，從2019年2月5日至2020年1月24日，為農曆的己亥年，即「豬年」，2019年的立春在2月4日，而此時仍然是農曆「狗年」，2020年的立春同樣也在2月4日，但那時已經是農曆「鼠年」了。所以，即將到來的農曆豬年將沒有「立春日」。

▲墨爾本的豬年燈飾。（圖／CFP）

大陸天文學會會員、天津市天文學會理事史志成解釋，所謂的「無春」現象乃因大陸幾千年來所採取的傳統農曆是陰陽合曆。為了協調農曆年和公曆年之間的時間，需要置閏，即在有的年份安排13個月，有兩個一樣的月份。置閏的規則依據二十四節氣來定。

因為多了閏月，農曆閏年的天數比農曆平年的天數要多出30天左右，故農曆閏年有25個節氣，而農曆平年則有23個或24個節氣。因為立春在歲尾或歲首，所以經常出現立春節氣跑到了上一農曆年的歲尾或跨到了下一農曆年的歲首，這樣就有了「兩頭無春」和「兩頭都有春」曆法現象。

全年無「立春」的情況，在19年中便會出現7次，例如1991年羊年、1994年狗年、1997年牛年、2000年龍年、2002年馬年、2005年雞年、 2008年鼠年、2010年虎年、2013年蛇年、2016年猴年、2019年豬年、2021年牛年、2024年龍年、2027年羊年，全部皆為「無春」年。

由於「兩頭無春」的年份在民間被稱為「寡年」或「盲年」，傳言這樣的年份不適合嫁娶，否則將導致「一生不幸」。針對這樣的說法，天文專家表示，「兩頭無春」和「兩頭都有春」都是再正常不過的曆法現象，不宜嫁娶的說法毫無根據，民眾千萬不要被誤導。

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