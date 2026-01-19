　
大陸 大陸焦點 特派現場

竹子「鑽破」鋼鐵路燈拔高6公尺爆紅

▲▼ 竹堅強 。（圖／翻攝 百度）

▲「竹堅強」生長穿刺鋼鐵路燈 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

路燈竟然會「發芽」？大陸浙江省紹興市新昌縣近日出現一幕令路人嘖嘖稱奇的景象。在世貿廣場附近的路邊，一棵被網友戲稱為「竹堅強」的竹子，竟從路燈桿底部的細小豁口鑽入中空的金屬燈柱，一路扶搖直上，最終從約六公尺高的燈桿頂部探出一簇青翠枝葉，形成「燈桿包竹、高空長葉」的獨特奇觀。

拍下「竹堅強」的賈先生表示，「沒想到我隨意拍下來發到網上還火了起來。」這棵竹子就在新昌縣世貿廣場附近的路邊，幾天前，他帶孩子從此經過，無意間發現，他和孩子們都覺得了不起，遂拍下來發到網上。

賈先生意外的是，影片迅速引起網友圍觀，大家在感慨竹子生命力頑強，實地查看並與竹子合影，「這裡已經成了一個網紅打卡點。」吸引大批家長帶著孩子慕名前往「打卡」，希望能藉此教育下一代不畏艱難、努力向上的精神。

▲▼ 竹堅強 。（圖／翻攝 百度）

▲▼ 竹堅強 。（圖／翻攝 百度）

▲「竹堅強」穿進路燈引起網友感嘆生命的頑強  。（圖／翻攝 百度）

許多民眾好奇，竹子是如何在黑暗的燈桿中生長的？根據大陸植物專家分析，這棵「竹堅強」大約僅需6至12個月的生長季，竹子不僅能在黑暗中快速生長，甚至能刺穿較為堅硬的介質，比如樹幹等繼續生長。

竹子屬於「單子葉植物」，其莖幹中分布著一種稱為「居間分生組織」的細胞群。分布在每一節，在水分與溫度適宜下，每天可拔高20至30公分，一個月就能竄高5至6公尺。

即使中空的金屬燈桿內部雖然漆黑，卻具備透氣與恆溫的特性，反而像是一根天然的「保護管」。竹筍只要鑽入孔洞，便會沿著管腔筆直向上衝刺，生長速度與露天環境幾乎無異，這才造就短時間內「路燈頂端冒竹葉」的神奇景象。

01/17 全台詐欺最新數據

竹堅強浙江奇景路燈竹子生命力網紅打卡

