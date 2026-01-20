DeepSeek梁文鋒後　MiniMax閆俊傑受邀李強面前發言

▲李強召開總理座談。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國務院總理李強19日下午召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告》和《「十五五」規劃綱要（草案）》兩個徵求意見稿的意見建議，共有9位專家在會上獲發言機會，包含券商經濟學家、金融學院副院長、AI企業CEO、國家電網董事長、北大校長、演藝集團編導、羽毛球世界冠軍等。

根據《新華社》報導，座談會上，明明、賀佳、閆俊傑、張智剛、龔旗煌、余曉暉、王擁軍、周莉亞、石宇奇等先後發言。

報導提到，會議上的眾人認為，去年是很不平凡的一年，面對複雜嚴峻的外部形勢，加大逆週期調節力度，在穩增長、調結構、惠民生等方面推出很多務實舉措，發展中的積極因素不斷積累，要素流動持續活躍，市場信心明顯增強，取得的成績實屬不易。

據報導，眾人也結合各自領域，就做好今年和「十五五」時期經濟社會發展工作提出了意見建議。

▼MiniMax稀宇科技CEO閆俊傑。（圖／翻攝央視）



這是大陸今年舉行的首場總理座談會，報導提及的9位發言者分別是中信證券首席經濟學家明明、南開大學金融學院副院長賀佳、MiniMax稀宇科技CEO閆俊傑、國家電網有限公司董事長張智剛、北京大學校長龔旗煌、中國信息通信研究院院長余曉暉、首都醫科大學附屬北京天壇醫院院長王擁軍、中國東方演藝集團國家一級編導周莉亞、羽毛球世界冠軍石宇奇。

其中，最受關注的就是閆俊傑，他出生於1989年，是AI大模型企業代表，也是繼DeepSeek創始人梁文鋒後，第二位參會的AI大模型企業代表。

公開資料顯示，MiniMax成立於2022年初，是少數自成立起即專注全模態模型研發的大模型公司之一。Minimax今年1月9日登陸港股市場，最新市值近1200億港元。