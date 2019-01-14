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加拿大男走私毒品案　大連中院「重審判死」

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▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／翻攝自微信）

▲謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）走私毒品遭大陸法院判處死刑。（圖／翻攝自微信）

大陸中心／綜合報導

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）涉嫌走私毒品，去年11月遭遼寧大連中級人民法院一審判15年。該院今日公開重審，謝倫伯格以走私毒品罪被判處死刑，並處沒收個人全部財產。

據《澎湃新聞》報導，加拿大人謝倫伯格走私毒品案，大連市中級人民法院去年11月20日開庭審理，一審以走私毒品罪判處謝倫伯格有期徒刑15年，並處沒收個人財產人民幣15萬元（約新台幣68萬元），驅逐出境。謝倫伯格不服，提出上訴。

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

▲大連市中級人民法院審判法庭。（圖／CFP）

大連市中級人民法院認定，被告人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，與他人走私冰毒222.035千克，其行為構成走私毒品罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立，謝倫伯格為主犯，且「犯罪既遂」。

報導提到，根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對社會的嚴重危害程度，依照《中華人民共和國刑法》的有關規定，以走私毒品罪判處被告人謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。

審判長在宣告判決時，當庭告知被告人如不服本判決，有權在接到判決書第二日起十日內向遼寧省高級人民法院提出上訴。加拿大去年12月初逮捕華為財務長孟晚舟，讓中加關係陷入緊張。遼寧大連中級人民法院今日一審更審，改判謝倫伯格死判，是否會讓北京和渥太華之間關係再添變化，備受外界關注。

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