點名日本「這些地方」下雪最恐怖！一票秒懂　作家喊：殺氣非常重

▲日本東京1月出現大雪。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

近日日本天氣預報顯示將迎來大範圍降雪，引起赴日遊客關注。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」今發文提醒，日本大城市若出現積雪將引發如災害般的混亂，呼籲旅客務必提高警覺。

大城市一積雪 交通恐失序！

[廣告]請繼續往下閱讀...

「日本人的歐吉桑」指出，與習慣降雪的東北或北海道不同，東京、大阪等大城市一旦積雪，交通系統將陷入癱瘓，屆時飛機、電車及巴士恐面臨大規模誤點或停駛，計程車更是一車難求。

不僅如此，他直言，高速公路極易塞車，飯店亦會迅速客滿，加上大城市缺乏應對積雪的經驗與設備，導致社會機能極易出現亂七八糟的混亂狀態，對觀光客而言是一大挑戰。

▲許多民眾超怕在雪中滑倒。（圖／路透）

行人滑倒、上班族暴怒 城市氣氛緊繃

除了硬體設施停擺，歐吉桑特別提到，大城市積雪帶來的社會壓力。由於交通受阻，車站到處都會出現因通勤不便而情緒失控、甚至瘋狂的上班族，「大家殺氣非常嚴重。」同時，路上隨處可見因濕滑而摔倒的民眾，原本浪漫的雪景在當地居民眼中，往往演變成必須面對的生存難題，提醒遊客在享受雪景之餘，應避開情緒緊繃的人潮聚集地。

網友驚憶大雪受困慘痛經驗

該貼文引起網友共鳴，紛紛留言分享受困經歷，「謝謝提醒」、「感謝提醒，大雪造成交通停滯+飛機停飛，家家戶戶連開門前都要鏟雪，這樣真的就不浪漫了」、「前天在青森，雪景很美，但欣賞就好，下雪又冷又不方便，風大到真的能體會到寒風刺骨」。

還有苦主表示，「眼睛都睜不開！在大都市穿皮鞋及高跟鞋很危險」、「有一年在京都遇到大雪，公車輪胎打滑停駛，交通打死結，最後是走好久的路回去飯店」。

►台股破3萬1「這2檔慘跌停」 東方神秘力量發威了！網喊：見證奇蹟

►用4年電池健康度100%！iPhone捷徑「神級操作」曝光 大票人衝擊

►銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了 一票人都收到