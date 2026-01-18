　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」　已知2死5失聯66傷

大陸中心／台北報導

位在中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠，今天下午3時5分發生強烈爆炸，目前已知2人死亡、5人失聯、66人受傷。據瞭解，包鋼擁有包鋼股份和北方稀土兩個上市公司，是中國之所以能壟斷稀土的關鍵產地，更是全球唯一具備17種稀土的豐富礦區。

▲▼內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠發生爆炸，現場升起蘑菇雲。（圖／翻攝自陸網）

▲▼內蒙包鋼集團稀土鋼板材廠發生爆炸，現場升起蘑菇雲。（圖／翻攝自陸網）

綜合央視新聞與吉他陸媒報導，發生爆炸的這座稀土鋼板材廠，屬於包頭市九原區爾甲亥村包鋼分廠，疑似西側一廠區的一台轉爐故障，導致發生事故。

由於爆炸威力頗大，現場升起明顯的「蘑菇雲」，有目擊者在影片中表示「包鋼廠子炸了」，周邊地區也明顯有震感，多戶民宅的玻璃門窗被震碎。

▲▼內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠發生爆炸，現場升起蘑菇雲。（圖／翻攝自陸網）

爆炸發生後，消防、公安、醫療等多部門調集多支救援隊伍、專業救援裝備及相關應急力量趕赴現場，現場成功救出5名受傷人員。當前，消防救援人員仍在現場持續開展救援工作，傷者除被包鋼醫院急診室，也被送往頭醫學院第一附屬醫院等處救治。

另外，內蒙古自治區黨委書記、人大常委會主任王偉中，自治區黨委副書記、自治區人民政府主席包鋼第一時間趕赴事故現場，要求全力救治傷者，查明事故原因，並嚴防衍生災害發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
537 3 2806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
罹癌翁獨旅！第一天「百萬財物全被偷」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」　已知2死5失聯66傷

陳志押返後　柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

陸「棋聖」聶衛平逝世　中共領導表示哀悼

串珠代工竟是詐騙！陸寶媽「買170萬元材料」做完才發現上當

英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架　太平洋空中戰力版圖生變

港女赴伊朗失聯　港府已聯繫上：目前安全

成都拍「吸陽氣」影片　陸男遭公安帶走

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

龍隊捕手人力夠！吉力吉撈新球季主守一壘　葉總點出戰力彈性

包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」　已知2死5失聯66傷

陳志押返後　柬埔寨加強掃蕩電詐捕162人含50中國籍

陸「棋聖」聶衛平逝世　中共領導表示哀悼

串珠代工竟是詐騙！陸寶媽「買170萬元材料」做完才發現上當

英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架　太平洋空中戰力版圖生變

港女赴伊朗失聯　港府已聯繫上：目前安全

成都拍「吸陽氣」影片　陸男遭公安帶走

圓周率π能否通關《寶可夢》？美數學家發論文「邏輯可行」

職場「3種地雷主管」遇到了快逃！情緒主導類型最會甩鍋

雲頂夢號新加坡啟航　一站式海上度假皇宮體驗

在海上與魔法相遇　2026迪士尼探險號亞洲首航

新加坡星玩法　海陸雙享大升級

【凌晨惡火】桃園民宅5樓一路燒到8樓

大陸熱門新聞

她自嘲「63萬鑽石項鍊」現在900元都賣不掉

新疆31歲美女老師患「噬血症候群」過世

成都拍「吸陽氣」影片　陸男遭公安帶走

無人機闖東沙島領空！解放軍：正當合法

陸「串珠代工詐騙」鎖定寶媽下手

英智庫：殲-20戰機2030年前可達千架

機器狗拉雪橇！遊客笑：雪橇犬也會失業

陸「棋聖」聶衛平逝世　中共領導表示哀悼

央視力挺Jolin！盛讚演唱會是藝術非邪教

港女赴伊朗失聯　港府已聯繫上：目前安全

媽媽躲起來騙她　女童哭著找人「當街休克」身亡

西貝將關閉102家門市　創辦人：不是預製菜

柬埔寨加強掃蕩電詐　捕162人含50中國籍

公民頻在柬埔寨失蹤　中國大使約見柬副首相

更多熱門

相關新聞

中國嚴審對日稀土出口　要交代流向

中國嚴審對日稀土出口　要交代流向

中國對出口日本的稀土採取更嚴格審查機制，相關細節今正式浮出檯面。據共同社引述多名貿易人士透露，中國主管機關已要求出口業者補交更完整的申報資料，內容需說明稀土最終用途、製成產品的種類，以及該產品是否會再轉銷至美國等第三國市場。

高市早苗抗議中國稀土出口管制 陸商務部：根源在錯誤言行

高市早苗抗議中國稀土出口管制 陸商務部：根源在錯誤言行

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

中國禁稀土出口日本　高市早苗抗議：難接受

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

華爾街日報：中國停止輸日稀土許可審查

中國禁出口軍民兩用物　日外務省要求撤回

中國禁出口軍民兩用物　日外務省要求撤回

關鍵字：

包頭稀土包鋼集團

讀者迴響

熱門新聞

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

洪詩幫失智公公「把屎把尿」大伯致謝舊文被翻出

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

最新菜市場名「大票人擠爆小人國」　家長崩潰了

《功夫》「火雲邪神」梁小龍逝世！

「GG爛掉了！」男約砲癢炸沖熱水　內褲黏肉撕不開

高雄女嗆「有種你就摸啊」竟被醉友拉到巷子裡性侵　法官判他無罪

賀一航兒爆昔家庭裂痕！

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

包裹見「3字」是詐騙！超商店員急阻止取貨

林宸佑遭押當天「賴品妤放福利送寫真集」！　網：這是慶祝文吧

恭喜！　3生肖馬年走好運

張菲被拍信義區買甜點！

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面