包頭稀土鋼體廠爆炸升起「蘑菇雲」　已知2死5失聯66傷

大陸中心／台北報導

位在中國內蒙古自治區包頭市的包鋼集團稀土鋼板材廠，今天下午3時5分發生強烈爆炸，目前已知2人死亡、5人失聯、66人受傷。據瞭解，包鋼擁有包鋼股份和北方稀土兩個上市公司，是中國之所以能壟斷稀土的關鍵產地，更是全球唯一具備17種稀土的豐富礦區。

▲▼內蒙包鋼集團稀土鋼板材廠發生爆炸，現場升起蘑菇雲。（圖／翻攝自陸網）

綜合央視新聞與吉他陸媒報導，發生爆炸的這座稀土鋼板材廠，屬於包頭市九原區爾甲亥村包鋼分廠，疑似西側一廠區的一台轉爐故障，導致發生事故。

由於爆炸威力頗大，現場升起明顯的「蘑菇雲」，有目擊者在影片中表示「包鋼廠子炸了」，周邊地區也明顯有震感，多戶民宅的玻璃門窗被震碎。

爆炸發生後，消防、公安、醫療等多部門調集多支救援隊伍、專業救援裝備及相關應急力量趕赴現場，現場成功救出5名受傷人員。當前，消防救援人員仍在現場持續開展救援工作，傷者除被包鋼醫院急診室，也被送往頭醫學院第一附屬醫院等處救治。

另外，內蒙古自治區黨委書記、人大常委會主任王偉中，自治區黨委副書記、自治區人民政府主席包鋼第一時間趕赴事故現場，要求全力救治傷者，查明事故原因，並嚴防衍生災害發生。