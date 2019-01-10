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馬斯克稱熱愛中國願意多來　李克強：給你「中國綠卡」

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▲▼李克強會見馬斯克。（圖／翻攝自新華網）

▲李克強會見馬斯克。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強今年的首場外事活動，是在中南海紫光閣會見美國特斯拉（Tesla）的行政總裁馬斯克（Elon Musk）。據陸媒報導，馬斯克向李克強表示，「我非常熱愛中國，願意多到這裡來」；對此，李克強回應稱，如果你確有這個想法，我們可以向你發放「中國綠卡」。

綜合陸媒報導，馬斯克9日在與李克強的會面中表示，「中國的發展速度和辦事效率令人印象深刻，很難想像能在如此短的時間內完成開設一個汽車工廠的全部程序。」他也稱，特斯拉將力爭把上海工廠，造成世界最先進的工廠之一。

▲李克強會見馬斯克。（圖／翻攝自中國政府網）

▲李克強會見馬斯克。（圖／翻攝自中國政府網）

馬斯克透露，上海工廠將通過智慧系統，實現任何一個操作與中央數據庫交流互動，就像「擁有生命一樣」；此外，該工廠生產的新能源汽車，在續航里程、功率成本、軟件升級等若干指標方面，均達到世界最先進水平。

在被問到對中國政府什麼期待時，馬斯克則稱「我非常熱愛中國，願意多到這裡來」。李克強聽聞後隨即回應「如果你確有這個想法，我們可以向你發放『中國綠卡』。」

李克強與馬斯克在會面結束前，一起到紫光閣外參觀3款不同型號的Tesla電動車，期間兩人討論得很熱烈，例如電池安裝在哪裡，佔車重多大比例，能否進一步降低？汽車軟件是否自主研發，以及製造工廠是否能在線連接等問題，雙方皆有論及。

李克強得知其中一款電動車在車門自動打開時，會佔用空間較大，便向馬斯克建議說：「這一設計需要根據中國停車位大小進一步改進，中國市場雖然巨大，但中國城市的土地有限，車位空間普遍緊湊。」馬斯克則頻頻點頭道稱「我們會吸取您的建議改進的。」

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關鍵字：Tesla,馬斯克,特斯拉,李克強,中國綠卡

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