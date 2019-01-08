影／駁二壁畫《車站》刷白！5旬畫伯「獨爬鷹架20天」　90s縮時曝再創過程

網搜小組鄺郁庭／綜合報導

圖龍（本名：蘇家賢）是國內知名3D地景藝術家，他7日晚間表示，8年受高雄文化局邀請，到駁二創作壁畫《車站》，多年過後為保留這個作品，2018年底他刷白重畫《車站2.0》。圖龍在網上貼出90秒縮時影片，曝光自己1個人爬了20天鷹架的創作過程，讓網友紛紛驚呼「已跪」、「讓我想搭高鐵去旅遊了」。

圖龍在臉書《爆廢公社》表示，2011年他受邀到駁二創作壁畫，「當時我40（歲）出頭，1個人花了1個半月時間完成。這作品也成為駁二的特色之一。」但因為壁癌嚴重，為長久保留作品，2018年底他刷白重畫《車站2.0》。

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▲圖龍老師曝光目前《車站2.0》的進度。（圖／蘇家賢(圖龍)Street 3D art授權使用）

圖龍說，今年的他已經50歲，這次一樣自己1人創作，雖然很累、手腳很酸，但他仍然盡最大努力完成作品，「因為再下次，我已經是六十歲阿伯，恐怕爬不了鷹架了…」

仔細看看影片，這面壁畫一開始是全白的，前面則是架了多排鷹架方便讓畫家移動，而圖龍老師就從框出車站車體的線條開始，慢慢畫出列車、車站天花板、地下道出入口、車站構造，精細的畫工和鮮艷的塗色吸引許多路人佇足圍觀。

▲▼駁二壁畫《車站》刷白重畫，過程超療癒。（圖／蘇家賢(圖龍)Street 3D art授權使用）

看到影片後，網友們紛紛驚呼「不知道的真的會撞上去」、「太強大了，請收下我的膝蓋」、「親愛的老師辛苦了，你讓我想搭高鐵去旅遊了」、「今天有去看到，辛苦了，超厲害」、「好強，一個人完成」、「上次路過有看到您在作畫！真心覺得厲害！辛苦了」、「前天有去看，超美的」、「每次去都拍」、「最喜歡去駁二坐著靜靜的看著這片牆」、「原來這是您的作品啊～好強喔～去那邊一定要拍這張的啊」。

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