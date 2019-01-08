IG舊照突被留言！他放大驚見「黑眼窩女孩」嚇傻　網驚：閃尿了啦

▲男網友1年前的照片突然被陌生網友留言。（圖／網友授權提供）



記者鄒鎮宇／採訪報導

想嚇死誰？一名男網友表示，他1年前拍PO在IG上舊照突然被陌生網友留言「右下有女孩」，頓時讓他滿頭問號，沒想到不看還好，一看嚇到起雞母皮。網友看到貼文後也紛紛驚呼，「閃尿了啦」。

該名男網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，他2017年7月初到宜蘭的天使階梯拍照，沒想到近日有一名陌生的網友突然留言說，「右下那女孩也太剛好入鏡了XD」，頓時讓他滿頭問號。

▲網友放大一看都嚇傻。（圖／翻攝爆廢公社，下同）



「仔細一看，乾！」原PO將照片放大，沒想到真的看到一個長髮女子，五官灰暗地站在1樓的角落，頓時讓他「毛起來」，他也開玩笑地說，「先說好哦，冤有頭債有主」。

網友看完紛紛留言，「其實蠻明顯的耶」、「安慰你一下，看起來她並不是在等你」、「早知道不要點進來看留言」、「乾 這樓也太可怕」、「是誰沒事放大看啦！」、「閃尿了啦」。

但也有網友將照片調亮說，「那只是建築體本身，是視覺問題」，發現的確有一名女子站在1樓。對此，原PO向《ETtoday新聞雲》表示，他跑回去翻那時的照片，的確發現樓下有另名女子在拍照，一切都是虛驚一場，「還好是人就好」。

▼I原PO事後澄清，原來是誤會一場。