霸氣警察抓違規！永和妹心超痛…低頭一看罰單「超萌疊字」笑噴：母湯

▲「違違」到底是啥啦XD。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

不論是開車還是機車族，最不想要看到的就是員警那張「紅色炸彈」。新北市中和一名女網友不小心臨停公車站內10公尺，就看見警察來開紅單了，荷包瞬間噴了1200元；正當還在難過時，低頭一看員警在罰單上寫的「超萌疊字」，害她整個大噴笑「母湯啦～。」

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，紅色罰單上透露出來自新北市政府警察局，而原PO則是犯了道路交通管理處罰條例「第55條1項第2款」；最有趣的是，員警在違規事實那一欄寫下「公車站內10公尺內『違違』」，超萌疊字散發出少女心。

▲去年5月也有網友收到罰單，各位還記得宜蘭那位賣萌員警的「闖紅紅」嗎？（圖／翻攝爆料公社）

雖然員警的賣萌疊字超可愛，但原PO的心還是很痛的；她在貼文上惡搞寫道，「我不要被罰錢錢............」，或是留言幽默說「錢錢飛飛了～」、「《違違》不就2400......」、「我也回家哭哭了～」、「你知道的太多多了......」，每個回答都要用疊字跟網友互動，超級有趣。

其他網友也紛紛留言笑說，「大奶微微？」、「別怕怕 給您拍拍」、「違違很母湯」、「警察是不是把他的小名寫上去了」、「違違沒關係，下次不可以闖闖哦」、「警察頭殼壞壞」、「恩，也有闖紅紅的.....」、「師爺你給翻譯翻譯什麼叫違違」、「剛好警察要點飲料就順便寫單子上了」、「就是讓你沒錢錢吃飯飯」，各種疊字洗版，整個大歪樓。

其實這並非第一個警察筆誤賣萌，去年5月也有一名宜蘭女網友收到一張罰單，收到紅單後仔細一看間傻了，原來是員警在違規事項欄上寫著「闖紅紅」，讓她PO上爆料公社寫說，「闖紅紅的部分。警察伯伯你累了嗎？」

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！