員工哭「爸急救無效我要離職」　台南店長：你爸靈魂出竅來幫你慶生

▲店長說，該員工一個月請假10天都是家人出狀況。（圖／示意圖）

網搜小組／綜合報導

台南一名店長聽到一名員工打電話說，「爸爸剛剛急救無效死亡了，我要離職」，但他只是淡淡回「但是你爸爸靈魂出翹，來公司幫你過生日了。」原來這名員工請假10天都是「家人出狀況」，讓店長不忍心跟家人說出真相，「畢竟如果知道他孩子詛咒他們，一定會很傷心。」

原PO在「爆廢公社」臉書社團強調這是真實故事，他說，最近公司在台南新開一家分店，應徵5名車子美容人員，其中一人應徵時是媽媽帶來，「對我來說新人有家長陪同，我不會說什麼，畢竟職場險惡，家長都會擔心會來看一下環境，所以對我來說有時候家長來看並不是媽寶。」

「但是這位媽媽寶貝是我出職場15年來第一次遇到」，店長表示，該員工一個月請假10天都是家人出狀況，包括奶奶住院請2天、媽媽車禍請3天、爺爺被撞請3天、爸爸工作出意外很嚴重送急診請2天。

店長寫道，「自己也當爸爸了，本身把員工當成自己的孩子，所以都提議想去看看，都被以『等到好點』來回絕，我還是會給紅包希望他轉達我的慰問。」他說，聽到員工說爸爸車禍在加護病房，「我也很緊張要他立刻過去，也給他一個紅包。因為今天是他生日，我心想生日，家裡有人出事一定很難受。」

▼店長不忍心跟該員工家人說真相，怕他們會傷心。（圖／達志／示意圖）

店長表示，原本想在下班後，帶其他員工一起去給該員工鼓勵聚餐，正要關門時，門口有位太太偷偷叫他出去不要張揚，原來是該員工的母親「帶著住院的爺爺、奶奶，以及在加護病房的爸爸，拿著蛋糕要慶祝他生日。」

店長說，跟該員工爸媽聊了一下才知道，「他是被逼來工作，原本都是伸手牌。我騙了他父母說其他員工陪他去過生日，畢竟如果知道他孩子詛咒他們，一定會很傷心。」

店長指出，沒戳破該員工，並打了一通電話過去詢問「爸爸還好嗎」，「這個員工哭哭啼啼的告訴我『爸爸剛剛急救無效死亡了，他要離職』。我慰問他回他，『但是你爸爸靈魂出翹的來公司幫你過生日了』。」

店長回應網友問題說，一開始還真的相信該員工的說法，後來該人消失了，「聽說他去另一家也是這樣，也聽說被這一行獵物黑名單。」其他人則直呼太扯，「辛苦了，我也遇過這種員工」、「連自己的爸爸都敢詛咒他死」、「笑死我了！老闆活見鬼了」。

▼該員工家人偷偷到公司要幫慶生，結果讓店長了解請假背後的真相。（圖／達志／示意圖）