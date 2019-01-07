與公婆同住「澡洗一半被關熱水」…她嫁10幾年連鑰匙都沒有　網怒：老公死了嗎？

▲有一位與公婆同住的媳婦，竟然洗澡不能超過10分鐘。示意圖非當事人。（圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者葉國吏／綜合報導

之前大陸冷氣團來襲，北部下探11度，洗個熱水澡是相當舒適的事情。但有一位與公婆同住的媳婦，竟然洗到一半就被關熱水器，因為公婆認為洗澡超過10分鐘就是玩水，讓這位媳婦跟妹妹抱怨「這真的不能打家暴專線嗎？」

一位女網友在臉書私密社團《爆怨公社》發文「妖魔鬼怪の一家人....」，透露姐姐出嫁後跟公婆同住，每月也有按時給生活費，但嫁過去10幾年來，男方全家人都將她當外人，不僅「沒有家裡鑰匙」，還要被婆婆到處說壞話，最誇張的是「洗澡洗到一半被關熱水器洗冷水澡」。

▲女網友心疼姐姐在公婆家的不合理對待，發文抱怨。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

女網友替姐姐打抱不平的說「到底是有什麼問題是嘛？過不過分欸到底你們啊？」原因是姊姊公婆認為洗澡超過10分鐘就是玩水，於是不管媳婦是不是洗到一半，「人一進去浴室就把熱水器關掉的戲碼」。

對於這惡劣行徑，上千網友湧入留言說「要是誰讓我在冷天洗冷水澡，我會讓那間房子淹滿冷水....」、「建議離婚,這根本不是一個健全的家庭,」、「誰關我熱水，我會翻臉」、「你姐夫往生了嗎？這麼看著別人作賤他的妻子也沒半句話？」、「婆婆在洗澡時也幫她關一下，孝順一下～」。