嚐過「這碗」＝專業吃貨！3食材變身B級美食　網曝一步驟「香味更升級」

▲網友狂推白飯加荷包蛋淋醬油是「神級美食」。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

有時候，美食不一定要刀工精準、烹調功力了得，很簡單的幾樣食材加在一起就可以很好吃。一名男網友貼出他的「豪華晚餐菜色」，其實就是白飯加顆荷包蛋後，再淋上醬油。沒想到貼文引來許多人狂推，「內行人的吃法」、「這超好吃好嗎」、「給我來7碗謝謝」、「太奢華了！不行不行，遭天譴了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出照片，文中解說「我的豪華晚餐，荷包蛋＋白飯＋醬油」。看看照片，男網友用一個小碗盛了約8分滿的白飯，上面放了一顆煎荷包蛋，最後則淋上提味的醬油。沒想到這碗飯，馬上吸引網友熱論，讓原PO笑說「沒想到這麼平凡的餐點，竟然是大家的最愛」。

仔細看看這碗「醬油蛋拌飯」，偏橘紅色的蛋黃看起來相當引人犯罪、讓人超想「一筷子戳下去」，看蛋黃緩緩流下，包裹住每一粒純白色的稻米。滿足了視覺後，再閉上雙眼，讓鼻子貪婪地吸進飯香，伴隨甘純的醬油以及濃厚的雞蛋香韻。接著拿起筷子，將整碗飯拌勻，讓耳朵也能享受充滿黏性的白飯帶來的交響曲。最後大大吃一口飯，讓自己沉浸在「醬油蛋拌飯」的狂想世界中，久久無法自拔。

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▲光是這樣就堪稱人間美味啦！（圖／翻攝自爆廢公社）

光是想象畫面，就讓不少人直呼「真的超豪華（土雞蛋、烏骨雞蛋更香」、「黯然消魂飯」、「這可以吃2碗」、「平凡中最好吃的美食之一」、「東野池上米搭雪花卵佐醬汁燒」、「都吃飽才再PO，這樣傷害好嗎」、「我跟我媽說，今晚別帶我去吃牛排了，我要在家吃這個」、「這真的是B級美食啊」。

還有網友給出建議，可以提升荷包蛋飯美味度的吃法，「哎呀！要加豬油！鹹鹹香香，小時候的好味道」、「加奶油也很不錯哦」、「醬油記得先下鍋滾一下，多個焦糖味」、「再加一點肥肉燥就無敵了」、「還要再加一點花生油」、「把蛋弄破灑個蔥花，美味」、「加哇沙米更棒」、「阿公教我要加點砂糖，甜甜鹹鹹很下飯」。

至於什麼是B級美食呢？意思就是某道料理「不使用高級食材、親民受歡迎」，整體來說味道偏濃，屬於在店鋪或家裡都能吃到的日本式速食，是非主流、非名店的平價巷弄飲食代名詞。以台灣食物舉例，A級美食就像是牛肉麵、魯肉飯、小籠包；至於比較冷門、不為觀光客所知道的，例如鹹水鴨、胡椒餅，以及文中的古早味「醬油蛋拌飯」，就是「B級美食」。

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