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揮武士刀砍聚寶盆！「彰化李李仁」怒嗆網：當我不敢賠？戰3千人觀看

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▲「彰化直播小男神」裸上身，拿著武士刀開直播。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書）

▲「彰化直播小男神」裸上身，先拿鐵槌敲打藝品，再拿著武士刀開直播。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書，下同）

生活中心／綜合報導

最狂直播主「彰化直播小男神李李仁」日前才用黑布遮擋重要部位在臉書上開直播，直言「2000人就現場跟女生打炮」，引起網友熱議。他最近再開直播，結果被網友留言激怒，脫去上衣，竟然手持管制刀械武士刀當場直砍藝品，還用台語說：「你以為我不敢賠喔？X！」完全氣到不行。

透過影片可以看到，「彰化直播小男神」被網友激怒，不斷以三字經、五字經回嗆網友，還拿鐵鎚敲打準備要賣的藝品喊「你們當我不敢賠嗎？」接著再拿武士刀猛砍，用打火機燒，把聚寶盆藝品弄得非常多傷痕，也完全不心疼，更貌似不怕賣不出去，問網友：「要買的加一，人為的！」

▲「彰化直播小男神」裸上身，拿著武士刀開直播。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書）

▲「彰化直播小男神」裸上身，拿著武士刀開直播。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書）

還有另一個直播是，「彰化直播小男神」用21分鐘計時倒數，向網友宣布「沒3000人我李李仁退出直播圈」、「2個月不直播，分享抽10萬豪禮」情緒非常激動：「可能是我努力不夠，可能也是你們不喜歡我。」他也拿著武士刀狂揮，脫去上衣，不斷看著直播數字吶喊：「拜託一下，幫我分享。」

「彰化直播小男神」最後計時時間暫停1分鐘，整場直播最高甚至來到3100人觀看，但網友還是酸言酸語「偷暫停」，讓他生氣又難過，「台灣人的素質怎麼這麼差啦！我是有罵你們是不是？為什麼要這樣酸？」網友就說，之前一直看手機當然無法突破觀看人數；但粉絲也說，「網友給你罵才會有人氣，大家愛看。」

▲「彰化直播小男神」裸上身，拿著武士刀開直播。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書）

▲「彰化直播小男神」向網友宣布「沒3000人我李李仁退出直播圈」，直播途中甚至失望一度想放棄。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書）

對此，警方表示，武士刀屬於管制刀械，但影片中，由於「彰化直播小男神」揮舞刀刃時卻沒有受傷畫面，應該是武士刀還沒有開鋒，因此只能算是「藝品」，還不構成違法的「槍砲彈藥刀械管制條例」，但可能有恐嚇的情形。

律師則表示，根據「槍炮彈藥刀械管制條例」第14條第3項，未經許可持有公告管制之刀械罪嫌，最重可處1年有期徒刑或50萬元罰金，但是否開峰，仍是要以警方調查為主。

「彰化直播小男神」轉載報導在臉書上表示，「為什麼……我真的不懂，我只是為了節目效果，記者你怎了嗎？我是覺得是不是真的報到沒東西可以報，整天只會找人家麻煩，但還是謝謝你們幫我打廣告，各位你們看，為了讓你們看不一樣的直播，每天那麼辛苦，還這樣被記者亂報。刀沒開鋒，只是道具，歡迎警察來電。為什麼要這樣重傷我？看我年輕好欺負？」

沒3000人我李李仁退出直播圈 2個月不直播 分享抽10萬豪禮 得標私訊 胡凱彬 精品部分第一次購買一律先匯款 老客人享有貨到付款 運費一律110 沒有免運費 第一次得標私訊胡凱彬 服務專線048238579

Posted by 我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團 on Wednesday, January 2, 2019

為什麼要這樣重傷我？ 看我年輕好欺負？

Posted by 我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團 on Sunday, January 6, 2019
ET快訊
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關鍵字：彰化直播小男神,武士刀,直播,彰化李李仁

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