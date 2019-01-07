揮武士刀砍聚寶盆！「彰化李李仁」怒嗆網：當我不敢賠？戰3千人觀看

▲「彰化直播小男神」裸上身，先拿鐵槌敲打藝品，再拿著武士刀開直播。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書，下同）

生活中心／綜合報導

最狂直播主「彰化直播小男神李李仁」日前才用黑布遮擋重要部位在臉書上開直播，直言「2000人就現場跟女生打炮」，引起網友熱議。他最近再開直播，結果被網友留言激怒，脫去上衣，竟然手持管制刀械武士刀當場直砍藝品，還用台語說：「你以為我不敢賠喔？X！」完全氣到不行。

透過影片可以看到，「彰化直播小男神」被網友激怒，不斷以三字經、五字經回嗆網友，還拿鐵鎚敲打準備要賣的藝品喊「你們當我不敢賠嗎？」接著再拿武士刀猛砍，用打火機燒，把聚寶盆藝品弄得非常多傷痕，也完全不心疼，更貌似不怕賣不出去，問網友：「要買的加一，人為的！」

還有另一個直播是，「彰化直播小男神」用21分鐘計時倒數，向網友宣布「沒3000人我李李仁退出直播圈」、「2個月不直播，分享抽10萬豪禮」情緒非常激動：「可能是我努力不夠，可能也是你們不喜歡我。」他也拿著武士刀狂揮，脫去上衣，不斷看著直播數字吶喊：「拜託一下，幫我分享。」

「彰化直播小男神」最後計時時間暫停1分鐘，整場直播最高甚至來到3100人觀看，但網友還是酸言酸語「偷暫停」，讓他生氣又難過，「台灣人的素質怎麼這麼差啦！我是有罵你們是不是？為什麼要這樣酸？」網友就說，之前一直看手機當然無法突破觀看人數；但粉絲也說，「網友給你罵才會有人氣，大家愛看。」

▲「彰化直播小男神」向網友宣布「沒3000人我李李仁退出直播圈」，直播途中甚至失望一度想放棄。（圖／翻攝自「我是彰化直播小男神 這是李李仁直播粉絲團」臉書）

對此，警方表示，武士刀屬於管制刀械，但影片中，由於「彰化直播小男神」揮舞刀刃時卻沒有受傷畫面，應該是武士刀還沒有開鋒，因此只能算是「藝品」，還不構成違法的「槍砲彈藥刀械管制條例」，但可能有恐嚇的情形。

律師則表示，根據「槍炮彈藥刀械管制條例」第14條第3項，未經許可持有公告管制之刀械罪嫌，最重可處1年有期徒刑或50萬元罰金，但是否開峰，仍是要以警方調查為主。

「彰化直播小男神」轉載報導在臉書上表示，「為什麼……我真的不懂，我只是為了節目效果，記者你怎了嗎？我是覺得是不是真的報到沒東西可以報，整天只會找人家麻煩，但還是謝謝你們幫我打廣告，各位你們看，為了讓你們看不一樣的直播，每天那麼辛苦，還這樣被記者亂報。刀沒開鋒，只是道具，歡迎警察來電。為什麼要這樣重傷我？看我年輕好欺負？」