新訓班長「經典嗆人語錄」！役男一聽秒心涼　她沒當過兵：笑死我了

▲當兵是許多男性的共同回憶。（示意圖／翻攝自國防部後備指揮部）

網搜小組／綜合報導

對許多役男來說，當兵入伍最難熬的過程就是新兵訓練，而且就算已經努力當個嚴謹紀律、服從命令的軍人，卻還是會有「豬隊友」討班長罵。有女網友就整理各種「班長垃圾話」，直呼自己沒當過兵，但真的很喜歡這些班長講的話，「笑死我了」。話題引發熱論，也吸引不少男網友們留言分享。

有女網友在臉書《爆廢公社》貼出一張截圖，分享之前別的網友分享的「班長語錄」，忍不住說「我沒當過兵！但我真的好喜歡這些班長講的語錄喔！笑死我了」，還請教網友「還有新的點可以分享來笑一下嗎？」

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▲新訓對許多役男來說，是最難熬的時期。（示意圖／記者季相儒攝）

仔細看看截圖，女網友貼出的班長經典語錄為下：

1.你是在動什麼鬼東西啊？屁眼長蛆了是嗎？

2.洗澡要多久啊？身上農藥還洗不掉嗎？

3.動什麼動啦？蟲都掉下來了啦！

4.一直看販賣機幹嘛？想跟他做X啊？

5.爽身粉抹那麼多幹嘛？你他X炸豬排啊？

6.抽筋？我等等把你的筋抽掉！

7.走路走好啦！拍MV是嗎？

8.講都講不聽，我是講泰文是不是？

9.射哪裡啊？你爸都射比你準！

10.X的，面對面都不會站好，還是你們想背對背擁抱？

11.立正…你大腿合不起來啊？別把你入伍前的職業病，帶進來軍中！

12.老是不是？要不要幫你準備拐杖？

13.你各位十二生肖屬蠟燭的嗎？他X的欠點！

14.問東問西，你他X的達文西啊？

看到貼文後，許多人也紛紛補充，「看哪裡啊？地上有黃金啊」、「手握拳阿，你刀鋒戰士喔」、「歌都不會唱，第一天上班啊」、「你浪費我的口水，我就浪費你的汗水」、「你各位別太特別啊！在軍中你跟別人不一樣，你就會真的很不一樣」、「要多久，怪我囉」、「排隊排的亂七八糟，你他媽在玩貪吃蛇阿」。

▲班長訓話內容有時讓人哭笑不得。（示意圖／陸軍司令部）

其中有很爆笑、吸引網友按讚的語錄如下：

●叫你伏地挺身，你在給我X地球是不是！

●沒熱水，你有看過你媽洗菜用熱水的嗎？

●你他X走路還會變頻！當作自己是冷氣啊？

●跑個步而已，識別證一直掉，今天掉寶率加倍是不是啊？

●剛剛問都沒人舉手，現在一堆人舉手是怎樣？你們是春筍是不是，下一場雨全部跑出來了！

●你他X講話那麼小聲，是要我跟你一起學貓叫一起喵喵喵膩？

●唱軍歌只是張嘴不會出聲，你他X金魚是不是？

●新訓洗澡，澡堂爆滿、一堆裸男排隊排到走廊時…

班長：幹嘛！暴露狂啊！全部給我擠進去！

●吃飯時間：

班長：你們誰家是開鐵工廠的啊？

兵：（一片鴉雀無聲......）

班長：很好，家裡面都沒有人是開鐵工廠的，那為何我聽到敲敲打打的聲音啊！

●你各位不要剪個頭髮連智商一起剃掉了啊

進階版→理了平頭智商除以二，戴上鋼盔是怎樣？開根號啊

不少人連貼文帶留言看到笑瘋，「班長語錄已經可以跟地獄主廚戈登相比了」、「這些都算後期，之前都是直接罵性器官」、「講這些要一臉正經才厲害，會笑場吧」、「菜不是該死，菜是罪該萬死，聽班長講這句，心都涼了」、「好有才哦！笑死我了」、「最後一個我會笑場耶！」

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