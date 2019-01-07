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手滑刷會員「1年12萬元」！他問：逛Costco怎麼回本　網曝秘訣這樣省

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▲ 黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物。（圖／記者謝婷婷攝）

▲許多台灣民眾愛逛美式賣場好市多。（圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／綜合報導

許多民眾都很愛逛美式賣場好市多（Costco），除了商品價格便宜和種類繁多，又提供免費試吃，服務態度也很不錯，讓不少人願意辦會員卡前往消費，截至2018上半年，全台好市多會員數已飆破200萬人。一名網友忍不住好奇詢問，「逛costco怎麼回本？」吸引許多人熱論「每天去試吃」、「幫別人代買啊！」

一名網友在PTT的WomenTalk板貼文，說自己腦波弱，只是想逛逛賣場，就不小心手滑刷了一年會員，「想問逛costco要怎麼回本啊？好像不知道要買什麼耶！」並說他沒有車，只有機車一台，若買了家具也扛不動，但買家庭號的食物也吃不完，「是不是只能開放鄉民揪團去逛街、收入場費回本啊？有鄉民有costco要怎麼回本的心得嗎？」

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▲黑色星期五購物節,黑色購物節,好市多,Costco,消費,購物（圖／記者謝婷婷攝）

▲有網友問，要怎麼逛costco才能回本。（示意圖／記者謝婷婷攝）

看到貼文後，許多人留言建議，「常開代購團的話，一年12萬還挺容易的，好方法」、「辦聯名信用卡，館內消費1%回饋，年刷約12萬就不用繳會費了」、「去裡面吹冷氣，試吃吃到飽，買喝的喝完退貨就能回本了」、「買貓飼料，紫包」、「你去把卡退了不是更快」、「試吃唯一解」、「推每天去試吃，所以住附近的才划算」。

不過也有網友認為，從辦會員的那一刻起，就別想要回本了，「回本？買越多花越多」、「辦卡後就回不了本了，永遠虧的」、「就是賺你繳的會費呀～它的售價大約是進價*110%，主要是打平營運費用。（賣東西其實不賺不賠，提供工作機會），所以你想回本？應該是沒有機會了」、「去消費的地方卻是想著回本」、「不會回本，因為它的最大獲利就是會費」。

有人則是分享經驗，「我先生還真的年刷12萬，家裡為了回本，每天吃一樣的貝果、麥片、牛奶，OMG！但乳液真的不錯用，看看500塊可以買到價值快1000的乳液，酒類一瓶也省了60元～150元 看大大怎麼精打細算」、「退卡的經驗非常差，會一直遊說你，真的鐵了心要寫退卡單的時候，主管的臉臭得跟什麼一樣」。

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關鍵字：好市多,costco,回本,會員

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