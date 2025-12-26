洪門牽線扯鈴教練當共諜！洩蔡英文過境美國行程　起訴求刑15年

▲魯紀賢涉洩漏國家機密給中共遭檢調偵辦。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

扯鈴教練魯紀賢因在國內發展情報組織，先前已經被法院判刑10年6月，台北地檢署繼續追查發現，魯紀賢招募的空軍機械中士林楚崡(原名林明慧)、維護中士陳旻琪、華航員工葛倉豪，利用公務機會，蒐集前總統蔡英文出訪行程、國軍演習缺失與改進方案等資料，賣給對岸，26日再依《國安法》等罪起訴，魯紀賢遭求刑共15年。

魯紀賢因成立襲鈴公司承接扯鈴商演活動，在2016年間，認識了洪門天地會青蓮堂總會長何俊元，並在2020年1月一起前往大陸廣州，與中共國家安全部的情工人員「王浩」、「孫建」等人見面，同年4月份，魯紀賢再次前往上海市，這回「王浩」、「孫建」表明身分，希望借助魯記賢人脈蒐集所需情報。

租民房當情報據點

魯紀賢收到好處後，從2022年4月起，陸續吸收當時在役的空軍第依聯隊機械士中士林楚崡、華航聯管處航機簽派員葛倉豪，再透過林楚崡吸收空軍第七通信中隊設備維護中士陳旻琪，然後在台北市士林區租民房，以代號「珊瑚礁」做為情報據點，之後再搬到陽明山上的別墅。

台北地檢署2023年時，先起訴魯紀賢收取中共國安人員資金570萬元，為對岸在台發展組織等罪，法院已經將魯紀賢判處10年6月、藝人「瑤瑤」郭書瑤的弟弟郭伯廷3年10月，其餘8名被告分別判刑2年2月到8年不等，檢調單位同時另外分案，追查魯紀賢等人用偽裝成遊戲軟體的app，將國安情資洩漏給中國。

▲郭書瑤的弟弟郭伯廷也是魯紀賢共諜組織成員。（圖／資料照）

檢察官黃冠中指揮調查局國安站追查，發現魯紀賢與林楚崡要求陳旻琪以公務電腦，取得內部網站公布欄或文宣內容，取得空軍松指部精神戰力教育、空軍戰術管制對風險管理執行做法、地面失事公告、戰備操演成果缺失與改進建議等文件，陳旻琪因此獲得報酬21萬5千元。

涉洩機敏情資另案偵辦

葛倉豪另外利用負責華航班機飛行計畫、監控飛機動態等職務之便，取得蔡英文擔任總統期間過境美國的「2023年民主夥伴共榮之旅」行程，並將這份未公開的總統行程翻拍給魯紀賢，傳送給「王浩」、「孫建」，葛倉豪獲利4萬5千元。

起訴書痛批林楚崡、陳旻琪犯案時身為退役、現役軍人，因小利背棄對國家的忠誠，戕害軍譽且嚴重影響民心士氣，對2人求刑8年、7年，葛建豪罔顧飛安及元首安全遭求刑4年，魯紀賢為貪圖個人私利勾結中共情工人員，遭求刑15年，洪門成員何俊元因犯罪嫌疑不足，先前已獲不起訴。全案另有涉及更高層級的國安機密部分，移由高檢署另案偵辦。