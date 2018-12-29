卓榮泰批只會找問題不會解決　游盈隆嗆：那是政府的責任

▲台灣民意基金會董事游盈隆。（圖／記者周書羽攝）

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨主席補選29日下午舉辦辯論會，前行政院秘書長卓榮泰直批台灣民意基金會董事長游盈隆，「只會發掘問題，沒有幫忙解決問題」；游盈隆則反嗆，他是NGO組織，本來就只負責發現問題、了解民意，解決問題是政府的事，「卓秘書長那是你們的責任」。

在交叉詰問階段，卓榮泰指出，大家都知道游盈隆在民調上的專業，謝謝游經常提供資訊給他，但他想請問這兩年半以來，游做了那麼多次民調，發掘了那麼多問題，「你有沒有幫忙解決問題？如果你只是發掘問題，不知道如何解決，怎麼把黨的未來交付到你手上？」

不過，游盈隆批評，卓榮泰問錯問題，有角色錯亂之感，他是非政府、超黨派的組織，只負責發現問題，了解民意，「只有政府有能力解決問題，不要把解決問題的責任推給NGO，這是政府的責任」，他很難過的發現，在卓榮泰上任後不久，覺得基於朋友的關係，所以第一時間都把民調資訊給卓，但卓收到訊息，政府的反應跟剛上任一樣都沒什麼回應，結果選舉證明我們的預測都是準確的，為何黨喪失了掌握民意的能力？

游盈隆說，黨若無法快速回應民意，當然結果會面臨挫敗，「每一個政策都跟民意對幹，這樣的政府不倒才怪」，他提供的資訊各黨都能使用，政府沒辦法解決問題，「卓秘書長那是你們的責任」。

▼ 卓榮泰與游盈隆 。（圖／記者周書羽攝）