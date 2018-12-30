三重立委需補選　藍營人選未表態、綠營余天有機會

▲高志鵬涉貪汙案而失去立委身份。（資料照／記者李毓康攝）

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨立委高志鵬因貪汙案被判刑，喪失立委資格，新北市三重區將辦補選，藍綠也將啟動立委補選布局。目前國民黨有意拱工業策進會總幹事朱俊曉出馬，民進黨則有意推舉新北市黨部主委余天，但余天則坦言沒有意願，還推薦妻子李亞萍參戰。

高志鵬捲入貪污案，遭判刑4年半、褫奪公權4年定讞。高志鵬日前出面強調自己難以接受，強調此案是「助理索賄，老闆坐牢」，而為了避免影響民進黨，他也立即宣布退黨、辭立委、中常委，甚至退黨。而因高志鵬的立委任期仍有1年以上，因此依法規定必預補選。

針對三重立委，藍綠營也各自展開補選布局。在藍營部份，由於過去國民黨新北市黨部主委李乾龍曾在立委選舉中敗給高志鵬，因此地方人士認為李很適合參加補選，但李乾龍已表態，自己是「抬轎的，不是坐轎的人」，他推薦前立委、新北市工商發展投資策進會總幹事朱俊曉出馬；不過，朱俊曉則說，他目前沒有此計畫。

另外，前市府民政局長江俊霆也被地方輔選人士認為是合適人選，江的戶籍就在三重，且原本就有經營地方，符合立委參選條件，但江則未表態，似乎尚未決定參選意向。

至於綠營部份，過去曾任三重立委的余天也被推薦參選，但他受訪時坦言，自己沒有意願參選，推薦老婆李亞萍出馬角逐，但這部份都還要與黨討論。有黨內人士指出，依輩份、人情，余天確實很適合參加補選，甚至李亞萍也是不錯人選，此次新北市長選舉，余天也大力挺蘇貞昌，若余家有意願，應該會很有機會被推派。

而民進黨新北市議會黨團總召李坤城也在推薦名單中，但他不願表示意見，只強調尊重余天；過去曾與高志鵬在立委初選競爭的新北市議員李余典則說，他尊重黨中央提名，若有需要他義不容辭。

此外，也有人認為台北市前副市長陳景峻曾任三重市長，也許可藉此機會推舉他參選，創造「綠白和解」的契機，但黨內人士認為，陳景峻在9合1大選的市長選舉中已違紀，評議程序已啟動，且黨內不少人都不滿陳為了台北市長柯文哲而不挺黨派出的候選人，因此不贊同陳景峻參加立委補選。